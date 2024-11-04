香港品質保證局三十五周年專題論壇 前聯合國秘書長任演講嘉賓

國際論壇匯聚政商領袖 支持可持續發展

香港品質保證局三十五周年專題論壇暨慶祝典禮全日共有逾800位高級行政人員出席。是次論壇邀請了國內外政商界領袖和專家學者擔任演講嘉賓，就可持續金融、ESG和氣候適應策略等主題分享寶貴的經驗和見解。

三十五載創新領航

開創綠色低碳未來

前聯合國秘書長會上呼籲

各界協力提升氣候適應力

締結策略合作夥伴

推動閩港經濟高質量發展

嘉許推動可持續發展的單位、企業及金融機構

連結

ESG

生態圈

交流實踐經驗

中國建設銀行

(

亞洲

)

國泰世華銀行香港分行

建築環保評估協會

華夏銀行香港分行

興業銀行香港分行

中裕能源控股有限公司

香港 - 2024年11月4日 -「過去35年來，香港品質保證局一直是我們的堅實夥伴，提供重要的品質保證，並協助維護綠色和可持續金融的嚴謹標準。自2019年推出政府綠色債券計劃以來，香港品質保證局發揮了關鍵作用，為每筆發行的債券提供外部評審，確保這些金融工具的可信性和誠信度。此外，香港品質保證局推出多項認證計劃，進一步加強持分者對綠色金融產品的信心。他們致力維護高標準，對於將香港定位為此領域的全球領導者發揮了重要作用。展望未來，我們將繼續有賴香港品質保證局的專業知識和能力，以助應對可持續發展不斷演變的挑戰。」財經事務及庫務局局長許正宇先生, GBS, JP致開幕辭道。香港品質保證局主席何志誠工程師致辭道：「展望將來，我們會繼續扎根香港，服務社群，貢獻國家，聯通世界，持續創新領航，與各界攜手，共創綠色和可持續發展的未來。」可持續發展是全球共同關注的課題，備受商界及金融機構重視。前聯合國秘書長潘基文先生於任內致力促成《巴黎協定》的落實及啟動了聯合國可持續發展目標，這次作為特邀主題演講嘉賓支持香港品質保證局三十五周年專題論壇，透過影片致辭道：「我很高興能在香港品質保證局的國際論壇上致辭。推動公私營機構群策群力，加快實現聯合國氣候和可持續發展目標，刻不容緩。」潘先生表示，我們需要國際性的解決方案，以及各界的通力合作，為當今和日後的領導者及全球公民賦予力量，締造可持續和具適應能力的將來。此外，是次論壇邀請了國內外政商界領袖和專家學者擔任演講嘉賓，就可持續金融、ESG和氣候適應策略等主題分享寶貴的經驗和見解。發言嘉賓陣容鼎盛，包括中國建設銀行首席財務官生柳榮先生；中國認證認可協會常務副會長兼秘書長黃繼先先生；國際可持續準則理事會（ISSB）理事冷冰博士；中國商業聯合會副秘書長兼國際合作部部長馬巍女士；國泰世華銀行副總經理温珍瀚先生；國際標準化組織質量管理體系標準聯合技術協調小組主席 （2020–2023）、ESG策略諮詢小組成員（2021–2023）倪國夫博士。全日活動共有逾800位高級行政人員出席，與會者分別來自政府部門、監管機構、中外銀行和金融機構、商會組織、學術機構及環保社團等不同界別。會上，香港品質保證局總裁陳沛昌先生與福建省市場監督管理局（知識產權局）黨組成員、省知識產權發展保護中心主任劉征穎女士簽署合作備忘錄，在知識產權、碳足跡、ESG、可持續發展、合格評定等領域深化合作，支持企業出海，對接商機，推動閩港兩地經濟高質量發展。活動當日同場亦舉行「香港綠色和可持續金融大獎 2024」頒授典禮。此嘉許活動旨在表揚及推動機構在綠色和可持續金融、碳中和、氣候風險披露及 ESG 披露等方面作出努力和貢獻，促進商界和社會整體的可持續發展。今次共有超過70間來自香港、內地及海外的單位、企業、銀行及金融服務機構獲嘉許，當中包括三個內地地方政府單位——廣東省財政廳、海南省財政廳和深圳市財政局，獲嘉許為「傑出綠色和可持續債券發行人」。本局作為商界與社會可持續發展的橋樑，開展了「ESG Connect 計劃」，引領不同類型的機構，共建ESG生態圈；推動他們發揮優勢，為業界和社區的可持續發展作出貢獻，並給予社會企業和初創公司支持力量。活動邀請了ESG Connect計劃指導機構代表——水滴公司商務培訓部主管陸弘基先生、利記集團業務發展部總經理鄭家豪先生、香港海洋公園高級保育推廣經理張可怡女士在台上分享及交流ESG實踐經驗。現場亦設有以可持續發展為主題的產品展覽，展出融入可持續發展理念的產品，參展商皆為參與本局 ESG Connect計劃的機構。作爲中國建設銀行集團海外業務旗艦，中國建設銀行(亞洲)（「建行（亞洲）」）擁有多功能牌照，業務涵蓋零售銀行服務、商業銀行服務、企業銀行服務和金融市場服務等，在人民幣業務、金融科技、跨境服務、綠色金融等領域具備行業領先優勢。服務香港逾百十載，建行（亞洲）一直與香港的經濟與社會發展同舟共行，是香港金融業的見證者和建設者。爲積極響應國家和香港特區「雙碳」目標要求，建行（亞洲）持續探索提升服務經濟及社會可持續發展的能力，將綠色理念融入發展戰略、經營管理和企業文化，積極發揮自身在基礎設施融資領域的領導地位，在節能减排、清潔能源、清潔交通、污染防治等領域加大信貸投放。近年來承貸環境、社會和管治(ESG)貸款金額超過700億港元，累計承銷綠色債券總額規模超過190億港元，成功打造多筆市場標杆可持續金融服務案例，榮獲多項市場公認的可持續金融大獎。建行（亞洲）擁有專業的綠色金融團隊，協助企業客戶實踐可持續發展轉型，力爭從可持續金融的參與者和貢獻者，成為可持續金融的先行者和引領者。與此同時，建行（亞洲）積極履行企業社會責任，舉辦一系列「建設 · 理想家園」ESG主題活動和中小企業專題分享研討會等，將ESG理念與青少年教育及普惠金融相結合，携手推進香港社會可持續發展。站在新時代的背景下，面對國內國際「雙循環」和粵港澳大灣區的歷史性機遇，建行（亞洲）將繼續以建行集團的雄厚實力爲依靠，發揮位處香港的地利優勢，積極把握發展機遇，主動打造參與國際競爭的核心能力，助力香港進一步提升國際金融中心地位。繼往開來，建行（亞洲）將秉持服務國家、造福社會的宗旨，積極服務國家戰略，奮力做好金融「五篇大文章」，推動香港融入國家發展大局，爲鞏固發展香港國際金融中心地位再獻新猷。台灣領先金融機構國泰金控旗下國泰世華銀行爲台灣首家赤道原則會員銀行，更是台灣首家承諾自行遵循聯合國「責任銀行原則 (Principles for Responsible Banking)」的銀行。爲呼應聯合國可持續發展目標，國泰世華銀行積極發展太陽能及風力發電融資，幷目標2027年第一季底將所有煤炭相關授信額度歸零、2030 年綠色授信餘額及可持續績效連結(Sustainability-linked Loan)授信餘額規模突破新台幣1,000 億元。在營運方面，也承諾於2050年，其全球營運據點將100%使用再生能源，落實「淨零碳排」目標。國泰世華銀行長期推廣綠色金融，海內外授信規模與綠色存款金額持續增加，充份反映在綠色融資業務方面的專業與努力。國泰世華銀行對綠色金融的投入，不僅以投融資等形式呈現，更積極從事議合工作，幷協助企業完成「碳披露」。2022年國泰世華銀行率亞洲銀行之先，參與國際領先的碳披露組織CDP的「商業銀行計畫」，並進一步成為CDP「中小企業版問卷」，亞洲唯一非政府相關組織的諮議專家。今年，更率先推出薪轉創新商品 ─「永續薪轉」，以嶄新的角度投入對綠色金融的支持。作為國泰世華銀行其中一間分行，國泰世華香港分行於2022年與香港品質保證局簽署策略合作備忘錄，共同協助客戶打造合適的ESG融資方案，實踐低碳轉型。近年亦先後協助多間本港及內地企業量身打造可持續績效連結貸款，香港現已成爲國泰世華銀行第二大的可持續發展貸款市場。國泰世華香港分行今年於香港品質保證局舉行的「香港綠色及可持續金融大獎2024」中，連續第三年獲得嘉許，榮獲六個綠色金融相關獎項，未來將繼續透過綠色金融業務協助企業低碳轉型，促進社會效益與可持續發展。建築環保評估協會爲在中國香港注册的公共機構及非盈利機構，於2010年推出綠建環評（BEAM Plus），旨在推動綠色建築實踐，實現"雙碳"目標。BEAM Plus是一套成熟完善、備受業界認可的綠色建築評估工具，目前有7個評級工具，登記項目超過 2500個，其中有1800個項目已獲得認證。協會致力培養綠建人才，至今培訓了接近7000 名綠建從業人員，會員人數超過 2000人。華夏銀行香港分行爲華夏銀行的第一家境外機構，標誌著華夏銀行邁步實現國際化、綜合化經營的海外布局。華夏銀行香港分行積極踐行綠色發展理念，服務"碳達峰"和"碳中和"目標，推進綠色金融業務發展。開業至今已爲全國19個省份及地區的客戶，成功發行84筆綠色、藍色、可持續或社會責任境外債券，合計發行規模近2,000億港幣。興業銀行是國內綠色金融先行者，興業銀行香港分行依托總行綠色金融專業優勢，於境外積極拓展綠色金融業務，打造集團綠色金融發展的國際化窗口和重要平台。截至2024年6月末，分行綠色金融貸款餘額占企業金融貸款規模逾25%，綠色及可持續債券承銷覆蓋香港中資企業發行筆數逾50%，有效服務於香港和"一帶一路"區域經濟綠色發展。中裕能源作爲國內領先的綜合能源服務商，始終致力於推動能源領域的可持續發展。公司將安全紅綫視爲企業的生命綫，持續加大安全運營投入，完善安全人員素質，加快項目運營數字化升級步伐，連續實現生産安全事故零發生。同時，公司不斷完善自身ESG體系建設，根據市場變化，靈活設立ESG議題及承諾指標，有效提升了國際ESG評級，持續參與綠色金融合作，爲社會可持續發展貢獻力量。