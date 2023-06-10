香港唱片商會40週年暨第18屆理事會就職 黑膠風再起 銷量突破

正當外間以為唱片行業已經式微的時候，近年復古風潮卻稍稍回歸！年輕新一代對懷舊時代產物如黑膠唱碟等再一次深深著迷，去年不單美國黑膠唱片銷量逆流而上超越四千萬隻，連本地收藏懷舊唱片的店舖及展覧亦被熱搜及討論，令本地經營唱片的業界相當鼓舞。

由香港唱片出版商、批發商及零售商同業聯合創辦的香港唱片商會日前舉辦四十週年暨第十八屆理事會就職慶典聚餐晚會，邀得立法會（批發及零售界）邵家輝議員及中聯辨宣傳文體部張國義副部長出席主禮，出席的嘉賓包括政府知識產權署黃福來署長、香港電台助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華、新城知訊台執行總監程凱欣、連任七年的香港唱片商會會長林錫堅、香港唱片商會副會長鍾慧慧和陳綺娜、永遠名譽會長林耀、前香港電台助理廣播處長張文新、資深傳媒人車淑梅、義務律師溫燦榮等；還有英皇娛樂、寰亞唱片、TVB Music Group、Sony Music和環球唱片一眾高層和業內業外以及傳媒友好聚首一堂，分享四十年來音樂唱片業界的點滴。

香港唱片商會成立於1982年，會員廣泛涵蓋唱片公司(出版及發行)、批發及零售商、影像及音響業界、音樂人和歌手的同業組織。商會的宗旨以促進、維護、代表香港唱片業界之合法及合理權益，致力提升香港唱片的發展。適逢香港唱片商會四十週年，大會特別頒贈「金針獎」予年逾90多歲的創會會長，業界專稱耀叔的林耀，以表揚他過往60年付出畢生努力及才華，貢獻唱片業界，為行業成就佳績。

香港唱片商會會長林錫堅表示，一眾同業為行業堅持貢獻四十年，讓該商會能擁有自置會址絕不容易，並透過商會連繫很多與唱片相關的工種包括Hi Fi音響、創意產業和演藝歌手等。對於近期黑膠碟重生，林錫堅認為對行業是一種激勵，亦是一個商機，他相信欣賞和收藏實體唱片的人很多，只要行業不放棄，唱片是不會絕迹的，冀同業團結匯聚，為唱片事業繼續努力。而副會長鍾慧慧更振奮表達：「團結一心，傳承音樂！」

金曲之父張文新於席上分享，1877年愛迪生發明留聲機，其後德國出現碟型唱片，上海百多年前已經有唱片製作，回顧香港七、八十年代幾乎每個商場都有唱片店，逛唱片鋪及試聽新歌更是當時青年人和歌迷的習慣。他指，播歌、宣傳推廣，不是電台專利，當年只要廟街一播，各大唱片鋪的力量有時比電台更有力，是流行歌曲的探熱針。今天串流平台盛行，網上下載普及，實體唱片卻仍獲擁戴，潮流興經典復刻，黑膠唱片又再活起來。有見是日商會一眾理事團結一心傳承音樂，他相信唱片音樂人的熱心、齊心，能造就唱片業的明天。

當晚聚會上除有不少助興表演歌手，包括露雲娜、歐信希、詹天文、Clara Li及組合歌手Spiral等，更有抽獎環節，場面熱鬧。