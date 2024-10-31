香港嘉栢環球集團榮獲 2024 「年度人力資源供應商」的「最佳工作空間供應商」金獎及「最佳員工發展諮詢企業」銀獎

香港 - 2024年10月31日 - 嘉栢環球集團榮獲2024香港「年度人力資源供應商」大獎中 「最佳工作空間供應商」金獎 和 「最佳員工發展諮詢企業」銀獎 。這些榮譽彰顯了嘉栢環球集團在推動靈活的工作空間和支持員工擁有順利的海外調配旅程的卓越承諾。 「年度人力資源供應商獎」是亞洲最大的獎勵計劃之一，致力於展示和表彰頂級人力資源服務供應商的多樣化產品或服務，以帶領亞洲人力資源行業的發展。今年的獎項設有23個比賽類別，人力資源領導者組成的獨立評審團對參賽者的高水準表現給予了高度評價。 今年，嘉栢環球集團在兩個重要類別中表現傑出而獲得表彰： 最佳工作空間供應商：嘉栢辦公室搬遷 在提供及支援建築高效率的辦公室不遺餘力，從而促進生產力、提高協作能力、改善員工身心健康。嘉栢辦公室搬遷提供新穎的辦公室解決方案，服務包括辦公室搬遷、專案搬遷管理、儲存、IT服務、室內裝修以及回收與處理，為業界樹立了新標準。 最佳員工發展諮詢企業：嘉栢安居諮詢 為客戶提供了一流和靈活的人才流動服務，為員工的專業發展及成功作 出重大貢獻而獲得嘉許。香港嘉栢安居諮詢在該獎一直連續獲得優勝，分別在2018、2019、2023年香港「年度人力資源供應商獎」中榮獲最佳員工調配及安居顧問服務獎。 嘉栢環球集團香港董事總經理麥敦利先生表示：「我們很榮幸獲得這些夙負盛名的獎項。我們將秉承嘉栢的堅定承諾，為客戶提供卓越的辦公室解決方案和最合適的全球人才流動解決方案，以滿足客戶的不同需求。我們將繼續把客戶放在我們工作的核心位置，致力與他們合作，在這個瞬息萬變的世界裏提供服務以簡化一切。這是我們成功的關鍵，也是客戶成功的關鍵。」 欲瞭解更多資訊，請到訪 嘉栢辦公室搬遷 的網站 crownworkspace.com ；或 嘉栢安居諮詢 的網站 crownworldmobility.com 。

關於嘉栢環球集團

嘉栢環球集團是一家私營物流公司，成立於 1965 年，總部位於香港。我們致力讓客戶的生活、工作和營商變得更簡單。集團管理着多元化的業務，包括：嘉栢辦公室搬遷、嘉栢安居諮詢、嘉栢搬遷、嘉栢文件管理、嘉栢珍品、嘉栢物流、嘉栢酒窖和exXtra。



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關於嘉栢辦公室搬遷

嘉栢辦公室搬遷致力於始終如一地滿足企業在營商環境變遷和不同發展階段對工作場所的需求。我們累積超過 50 年的員工和企業搬遷經驗，深知沒有兩個項目是相同的。我們的目標是為客戶提供無後顧之憂且可持續發展的辦公室改造方案。



我們為每個獨特的項目量身定制服務，無論是企業規模或是計劃規模，我們所做的一切都以可持續發展為核心。我們的服務和專業知識涵蓋公司和計劃搬遷、搬運和轉換配置、IT服務、傢俬、室內裝修和儲存。



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