香港國際機場黃金周購物賞 賞你免費日本機票及雙倍積分

香港 - 2024年9月27日 - 為迎接十．一黃金周假期，香港國際機場為「HKairport Rewards」會員特別呈獻豐富購物獎賞，當中更包括東京/大阪來回機票﹑雙倍積分及機場網上商店購物折扣優惠，買夠即賞，與市民共賀黃金周。
適逢黃金周，香港國際機場由即日起至10月8日推出精彩購物二重賞，保證驚喜不斷！線上線下購物優惠包括：
- 賞你東京/大阪來回機票- 於機場任何店鋪、餐廳及HKairportShop.com機場網上商店*每累積消費滿港幣$10,000，即可獲贈來回東京/大阪機票一套（可選擇由香港/東京/大阪出發），滿港幣 $20,000 即賞2套，不需抽獎，買夠即賞！每名會員可於推廣期內最多獲贈兩套來回機票。
- 2倍積分- 於推廣期內消費均可享雙倍獎賞積分，高達8%回贈。即每港幣$1獲取2獎賞積分，每50積分即可兌換$1 HKIA Dollar，可當港幣$1使用。HKIA Dollar可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用，積分當錢洗！
「尊尚購物服務」預先搜羅及預留心儀的時尚單品，兼享機票及積分優惠
優惠期間選用「尊尚購物服務」購買及預留機場指定奢侈品牌產品的消費亦可計算入合資格消費累積總額。歡迎於出遊前預先到HKairportShop.com機場網上商店盡情探索多個國際品牌的潮流單品 ，透過「一對一」線上禮賓客戶服務，輕鬆查詢、搜羅及預留心儀的時尚單品，兼享機票及積分優惠。
HKairportShop.com機場網上商店黃金周優惠大放送 — 低至5折！
即日至10月8日，HKairportShop.com機場網上商店優惠加碼！單一賬單消費滿港幣$1,500，即可獲全單9折，單一賬單消費滿港幣$3,500，更可獲全單85折！快來參與這場購物盛宴，享受於賀黃金周假期購物的樂趣！
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*HKairportShop.com機場網上商店訂單之收貨/提貨日期須為2024年10月22日或以前。