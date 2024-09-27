香港國際機場黃金周購物賞 賞你免費日本機票及雙倍積分

香港 - 2024年9月27日 - 為迎接十．一黃金周假期，香港國際機場為「HKairport Rewards」會員特別呈獻豐富購物獎賞，當中更包括東京/大阪來回機票﹑雙倍積分及機場網上商店購物折扣優惠，買夠即賞，與市民共賀黃金周。



為迎接十一黃金周假期，香港國際機場為「HKairport Rewards」會員特別呈獻豐富購物獎賞

適逢黃金周，香港國際機場由即日起至10月8日推出精彩購物二重賞，保證驚喜不斷！線上線下購物優惠包括：





賞你東京/大阪來回機票- 於機場任何店鋪、餐廳及HKairportShop.com機場網上商店*每累積消費滿港幣$10,000，即可獲贈來回東京/大阪機票一套（可選擇由香港/東京/大阪出發），滿港幣 $20,000 即賞2套，不需抽獎，買夠即賞！每名會員可於推廣期內最多獲贈兩套來回機票。 2倍積分- 於推廣期內消費均可享雙倍獎賞積分，高達8%回贈。即每港幣$1獲取2獎賞積分，每50積分即可兌換$1 HKIA Dollar，可當港幣$1使用。HKIA Dollar可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用，積分當錢洗！

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