香港大學全港「積骨防鬆COSA骨質疏鬆社區篩查計劃」

成功從逾5000篩查中抽出超過千名高風險患者 提高長者尋求醫療跟進比率

積骨防鬆COSA骨質疏鬆社區篩查計劃發起人、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授與一眾主禮嘉賓，合辦機構及計劃顧問共同啟動世界骨質疏鬆日2024大型健康教育及千人篩查活動。



醫社長者大使攜手積骨防鬆

骨質疏鬆症是常見的骨骼疾病，本港約有30%女士及8%男士患有此種疾病。 惟此症不容易發現，不少患者直至出現脆性骨折才警覺。然而，脆性骨折不僅可影響活動能力，更增加患者的死亡風險；同時有研究指，本港髖骨骨折的治療成本每年高達6.6億港元，可見脆性骨折對患者、照顧者及公共醫療帶來沉重負擔。





為了抽出潛在骨質疏鬆症患者，防範脆性骨折個案於未然，香港大學藥理及藥劑學系聯同二十多個跨專科醫學組織及社福機構，於今年推行大型「積骨防鬆COSA骨質疏鬆社區篩查計劃」，深入全港各區，利用華人骨質疏鬆篩查問卷(COSA)，為50歲或以上的長者進行骨質疏鬆症篩檢及教育工作。





截止2024年8月，逾5,000名合資格長者完成篩查，結果發現當中接近三成(29%)、約1,600名長者屬高風險人士，需要轉介予醫生跟進並進行雙能量X光骨質密度測量儀（DXA）的檢查，以便確診及安排治療方案。在進行COSA篩查過程中，計劃亦同時調查長者對骨質疏鬆症的認知，結果發現受訪長者對骨質鬆疏症仍是一知半解，輕視此病可能帶來的嚴重後果。





調查結果重點如下：



1. 約八成受訪長者不知道骨質疏鬆症是「沉默的疾病」

大部分骨質疏鬆症患者並沒有出現任何病徵的，然而是次調查發現，只有少數受訪長者(24%)知道骨質疏鬆症是不具病徵的；也有不少受訪者誤以為膝痛(49%)是骨質疏鬆症的徵狀之一。這些對骨質疏鬆症錯誤的理解，有機會讓患者輕忽了疾病的嚴重性，誤以為沒有身體不適便毋須正視，最終延誤診斷及治療。





2. 只有約兩成人士曾接受骨質密度檢查

DXA是診斷骨質疏鬆的黃金標準，然而是次調查發現，只有約兩成(22%)受訪長者曾接受DXA檢查，甚至逾一半受訪人士沒有進行任何與骨質疏鬆症相關的篩檢，顯示很多長者並不了解個人骨質健康狀況。即使本港DXA檢查設備充足，但長者的檢查率卻偏低，說明有需要加強相關教育，及令骨質密度檢查更加方便。





3. 「先篩後檢」模式成功推動逾半長者進行醫療跟進

此計劃還鼓勵高風險人士尋求醫生意見，商討及接受轉介進行DXA檢查，結果在成功追縱的高風險人士當中，約六成人士有向公營或私營醫生求助，約四成人士更已成功接受DXA檢查，當中約九成確診骨質疏鬆症或骨質減少症，並開始接受藥物治療。這顯示利用COSA此篩檢工具，能有助發現骨質疏鬆症患者，讓他們及早向醫生求診，預防因骨質疏鬆症而發生脆性骨折。



此外，COSA作為篩檢工具是極具成本效益的，因為它的操作既簡單、也可公開被大眾使用，只需回答四個問題，便能在一分鐘內識別有需要接受DXA檢查的高風險人士，令資源有效分配予有需要人士。



積骨防鬆COSA骨質疏鬆社區篩查計劃發起人、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授(左二)，與三位長者健康大使分享社區篩查計劃結果。



積骨防鬆COSA骨質疏鬆社區篩查計劃發起人、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授表示：「調查顯示，香港長者對骨質疏鬆症的認知不足，亦甚少人定期進行骨質密度檢查，但其實骨質疏鬆症是一種可預防、可診斷、可治療的疾病，可以透過早期的骨質疏鬆症風險評估及早預防和治療，增加骨質密度，並減低骨折的風險。」外國也有研究顯示，於基層醫療層面應用風險評估工具為社區長者進行篩檢具有經濟效益，能有效減少骨折個案及相關治療開支，為整體社會帶來裨益。





三管齊下 積骨防鬆

為了全方位應對骨質疏鬆症的威脅，二十多名來自醫學界、社福界的專家及相關持份者，於今年6月進行了跨界別專家會議。張正龍教授表示，專家小組認為，要在防範骨質疏鬆症上爭取到理想成效，必需三管齊下，包括：





1. 公眾教育

在社區加強有關骨質疏鬆症及脆性骨折的公眾教育，特別是針對年長人士，讓他們了解骨質疏鬆症帶來的影響、預防及治療方法，和日後所需的持續護理。





2. 積極篩查

廣泛使用COSA作為骨質疏鬆症評估，例如成為長者中心、地區康健中心及社區藥房的常規醫療服務之一，以識別並轉介高風險人士接受DXA檢查以確診。亦可善用由衛生署發出的醫療券，透過「共付模式」處理DXA檢查費用，以鼓勵長者接受骨質疏鬆症檢查。





3. 適切治療

建議強化長者中心、地區康健中心及社區藥房的角色，讓患有骨質疏鬆症的長者持續得到長期的護理及跟進。同時加強家庭醫生治理骨質疏鬆症的培訓，以及建立「共付模式」，減輕向私營醫療機構求診人士的財政壓力，讓患者儘快得到適切治療，避免因脆性骨折所帶來更大的健康及經濟負擔。





為了響應每年10月20日世界骨質疏鬆日，政界、醫療界、社福機構代表聯同接近約百名義工齊集青松觀，於今日(10月6日)進行大型骨質疏鬆社區篩查，即場為逾1,020名 (寓意10月20日世界骨質疏鬆日) 60歲以上的本地長者，以COSA進行骨質疏鬆症篩查，及提高社區甚至全港對骨質疏鬆的關注。





香港 - 2024年10月6日 - 香港大學藥理及藥劑學系於今年成功推行了大型社區計劃，利用嶄新華人骨質疏鬆篩查問卷(COSA)，找出逾千名患上骨質疏鬆症風險偏高的人士，並成功提高長者進行醫療跟進比率，建立以改善長者骨質健康為本的基層醫療參考模楷。