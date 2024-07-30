香港女青年商會舉辦示範性碳中和活動 引領商界實現可持續發展目標

香港女青年商會舉辦了一個引領商界實現可持續發展目標的示範性碳中和活動，向大眾和商界展示透過一般性的公開活動，也可以在不同層面上實現碳中和及減少浪費的目標。為支持本地品牌電商轉型及中小企業進行電商業務以拓展市場，香港女青年商會以全港首個戶外直播帶貨及短視頻比賽，名為「本地品牌 香港故事」作為其55周年的旗艦計劃：「跟幗從商2024：網界風雲」的頒獎典禮順利舉行。 為了減少碳足跡，香港女青年商會利用尖沙咀星光大道活動平台（近電影女神像），以減少使用室內空間的電量及其他資源。主辦方採用Ampd Energy 尖端的的電池儲能系統(ESS)，能夠減少發電時約80%的碳足跡。活動場地也使用LED螢幕以減少使用展覽版面積。此外，Riskory Consultancy Ltd.為活動提供了碳信用和發出碳中和活動證書，當中有賴零碳足跡提供支持，協助主辦方實現活動的碳中和目標。 活動參加者見證了商界實現可持續發展目標的重要一刻。是次典禮除了由主禮嘉賓行政會議成員高永文議員, GBS, JP主持，亦有立法會議員陳凱欣來臨支持。活動邀請到來自不同領域的專家和成功案例分享他們的經驗和見解，當中4位業界專業人士擔任的大賽評判團，包括：香港生產力促進局 SME One主管Elly Yip、大灣區新媒體發展總會創會會長Sam Sio、大中華自媒體協會及臻昇傳媒集團創辦人Sandy Choi及 Mixx Collection Limited知名直播主Vivi Chan（排名不分先後）。這證明了商界實現碳中和的可行性和重要性。香港女青年商會相信可以在香港社會的各層面推動可持續發展，融入生活和商業活動中，為未來世代建立可持續的社會和經濟模式。