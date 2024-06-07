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市場資訊
2024-06-07 10:00:00
日報

香港寬頻夥諾基亞推出25Gbps商業住宅光纖寬頻

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香港寬頻與諾基亞展開策略合作，破革開創超高速25Gbps光纖網絡時代，以滿足住宅及企業客戶與日俱增的頻寬需求。香港寬頻將憑藉此合作領航網絡發展，帶領用戶邁向網絡及數碼創新的新時代。通過採用最新25G PON技術，香港寬頻能為廣大客戶提供25Gbps超高速、極低時延的寬頻服務，速度是現行100Mbps寬頻的250倍，延遲時間更縮短至數十微秒（百萬分之一秒）的水平。隨著新一代裝置面世及數碼轉型的強勁需求，家用級應用對頻寬的需求日益增長，升級寬頻網絡技術已成必然趨勢。香港寬頻25Gbps寬頻服務現已接受登記。
詳情：https://shorturl.at/BRtcT  / https://shorturl.at/sXp4g

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