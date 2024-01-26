毛爸毛媽掃貨好時機，一連4日(25-28/1)香港寵物節2024於灣仔會展舉行，位您寵為您準備了一系列驚喜優惠，更有會場獨家禮品優惠，絕對可滿足主子所需！位元堂寵物保健系列「位您寵」是全港首個由專業中獸醫研發及位元堂中醫認可的專業寵物中藥保健品，著重固本培元；寵物在身體無恙時服用可達調理、保健及提升活力之效，進食寵物中藥保健品又能針對病徵，重拾健康。亦有各種養生小食，包括：中式小食、曲奇、養生肉乾片等，讓貓狗食得滋味又健康。立即親臨寵物節(位您寵攤位：Z07)。部分優惠網店同步 （優惠受條款及細則約束)
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日報
香港寵物節2024位您寵攤位：Z07
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