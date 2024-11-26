香港專才轉職意向下降13%，多持觀望態度

白領職位空缺減少、求職申請率上升，人才依然難覓





由於就業機會有限，僱主有更大的談判籌碼, 今年的就業市場由僱主主導。調查結果顯示，只有55% 受訪僱主打算在新一年給員工加薪，比去年同期下降9%；其中77%表示來年願意給員工加薪1-5%。





儘管2024年職位空缺減少，Robert Walters Hong Kong 仍顯示來年有復甦跡象。大約15%受訪僱主計劃在2025年增加招聘正式員工，18% 計劃擴大合約制員工數量。調查結果來自Robert Walters全球薪資調查2025，一份權威的薪資趨勢分析和基準的報告。





本地專才優先考慮工作穩定性





受全球經濟衰退和本地經濟氣氛影響，僱員大多在目前環境下留任原位尋求穩定，對轉換工作較為保守。調查顯示，25%的專業人士未有計劃明年跳槽，較去年同期增加13%。此外，46%的專業人士表示對其領域內的就業機會缺乏信心，比去年上升了9%，進一步表明他們的謹慎態度。







Robert Walters香港董事總經理 John Mullally表示：「現時職缺招聘的時間變得更長，許多招聘經理認為市場上有大量人才，但事實恰恰相反。許多優秀的人才選擇避免冒險，相比探索新機會，更注重工作穩定。」







值得注意的是，62%受訪求職者期望10%以上的轉工薪酬增幅，但只有33%的僱主預計同等的加薪幅度。這意味著在更多的應徵者中，僱主想找到合適人才就變得更加困難。企業招聘更審慎，並且緊縮的薪酬開支預算亦加深了尋找人才的難度，很多人才現在要求更高的加薪幅度才會考慮新的機會。





中層管理人員招聘活躍





市場審慎控制成本，企業偏向招聘中層人才填補高層職位空缺，中層人才的招聘較為活躍。根據調查，31%的僱主表示，他們最缺乏的是高級助理級別人才，其次是經理級別（25%）和高級管理人員職位（25%）。







這趨勢反映了企業在經濟不穩期間對人才需求的變化 - 不少公司簡化運作，減少組織層級，中層管理者在過程中扮演關鍵角色。另企業強調內部晉升，使熟悉公司文化和流程的人能夠在最小干擾的情況下轉換到新職位。







為了填補中層管理者取代高級職位所造成的經驗差距和技能短缺，企業必須加強持續培訓和發展。根據調查，近40%受訪僱主表示2025年將專注於改善其學習與發展計劃，提升現有員工的技能，以確保其勞動力能夠適應市場的挑戰。







AI在香港職場的應用普及化





在職場上使用人工智能（AI）的數字正在上升，有75%的專業人士表示，他們會在工作中利用到AI模型，例如ChatGPT，比起上年同期，採用率增加了45%。最常見的使用範疇包括文案撰寫、內容創作和編輯（41%）、數據分析（24%）以及研究和信息收集（37%）。





值得注意的是，超過一半的專業人士（53%）表示，他們並不擔心AI模型的出現會取代常規職位，反映更多人有信心視AI為一種增強生產力工具，而不是取代工作崗位的威脅。







僱主尋求靈活且具成本效益的人才招聘解決方案





香港僱主不斷調整人力資源策略，以靈活招聘形式聘請人才，控制成本。市場上對短期人手的需求增加，特別是在技術領域的合約制員工。Robert Walters指出，18%的受訪僱主計劃在2025年擴大合約制員工數量。此外，許多僱主將一些職能以管理服務合約形式（Managed services model），由外判的專業領域供應商提供管理服務，來提高關鍵職能的效率和效能。





此外，政府多項「搶人才」計劃吸引了不少高技術人才或優才獲得工作簽證，更多港企聘請來自中國內地的專才填補技術職位。根據Robert Walters的調查，53%的中國內地專業人士在尋找香港工作時願意接受合約職位，可見政府的人才計劃正有效地擴大現有人才庫。





2025年招聘市場展望：樂觀謹慎



儘管過去幾年面臨挑戰，但對於明年上半年招聘人數增加，市場上仍然存在審慎樂觀的態度。John Mullally表示：「經過兩年半的放緩後，尤其是在金融服務行業，我們可能迎來轉機。今年恆生指數上漲了15%，而近期的首次公開募股（IPO）活動也有所增加。」



調查顯示，15% 僱主計劃在2025年增加預算招聘正式員工，18% 計劃擴大合約制員工數量，一半僱主預料招聘人數維持不變。



2025年香港最熱門職位:



會計與財務：財務預測與分析、商業財務、業務控制經理、財務經理（全套）、財務分析師

建築、物業與工程： 租務（所有級別）、項目經理（技術）、可持續發展或環境（技術及企業層級別）

金融服務： 客戶關係經理、營運、投資者關係或客戶服務

人力資源： 人力資源業務夥伴、薪酬福利經理、人力資源資訊系統

法律與合規： 監管合規經理、合規主任（對沖基金）、法律顧問（基金）

銷售與市場營銷： 銷售或業務發展負責人、市場經理（區域或中國市場）、客戶經理

供應鏈、採購與物流： 業務發展經理（第三方物流）、工廠營運總監或經理（食品及非食品）、客戶管理總監或經理（採購及商品）

科技與轉型： 數據工程師、網絡安全專家及技術主管（後端）



香港 - 2024年11月26日 - 香港就業市場在過去一年面臨重大挑戰，經濟不穩和企業裁員影響了整體市場形勢。根據全球最值得信賴的人才解決方案公司 Robert Walters（華德士），2024年香港的白領職位空缺下降 ，而職缺申請率卻增長了122%，顯示香港人才尋求工作機會的意願日益增強。