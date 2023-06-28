香港導盲犬服務中心舉辦慈善高球賽 籌款逾廿萬

香港導盲犬服務中心早於 2012年初成立，乃香港政府認可的慈善機構，致力發展符合國際標準的香港導盲犬服務，冀視障人士在導盲犬的陪伴下，能更投入日常生活並提升服務社會的機會和能力。

而高爾夫球場不時因土地和保育問題而備受爭議，但很多人卻忽略了高球場默默為慈善貢獻的力量。早前香港導盲犬服務中心就於6月23日在粉嶺高爾夫球場舉辦了「第五屆高爾夫球慈善賽2023」，成功為香港首間導盲犬訓練學校籌募了20多萬港元營運經費。

出席是次慈善賽的人數創歷年新高，除了來自十多個球會參賽的成員外，還有過百來賓，包括全國政協常務委員高永文醫生, 香港導盲犬服務中心關愛大使黎諾懿、影視紅星鄧梓峰、林漪娸、張永康、林韋辰、尹楊明、李思雅等，反應熱烈，善長人翁除打球外，還可即場親親導盲犬，發放愛心正能量。此外，中心更特別邀請到兩位粵劇名伶王志良及林穎施，於活動上演出粵劇戲寶為中心籌募經費。

而有賴地政總署支持、發展局撥款復修新界打鼓嶺蓮麻坑路前三和公立學校，及打鼓嶺周邊的村民及各界人士支持，香港導盲犬服務中心去年興建了首間香港導盲犬訓練學校，並於去年十二月八日正式開幕投入服務，讓廣大市民認識香港導盲犬訓練，同時為視障人士生活提供更多支援。