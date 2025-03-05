香港展能藝術會慈善音樂會2025圓滿落幕 近二百善長參與支持展能藝術

由香港展能藝術會主辦，周莉莉女士冠名贊助的「跨越界限的交流．東西方共融音樂表演」慈善音樂會已於2月20日晚上圓滿結束，喜獲近二百位愛好音樂的慷慨善長、嘉賓和展能藝術家到場支持，並成功籌得善款幫助殘疾人士發展藝術潛能。本會十分榮幸能邀請到勞工及福利局局長孫玉菡, JP撥冗出席是次慈善音樂會，並與冠名贊助周莉莉女士和一眾香港展能藝術會執行委員和委員一同主持開幕儀式。

是次慈善音樂會獲周莉莉女士冠名贊助，並獲逾百善長的支持，善款將用於支持展能藝術家的發展，為他們提供實質的資源和機會，引領他們追求自己的藝術夢。此次音樂會由新晉展能藝術家莫梓源、鄧浩研、李皓軒和資深展能藝術家丁怡杰、楊恩華、李軒、李昇攜手手演出，不僅展示了他們的卓越才華，亦是香港作為藝術文化之都的又一力證，藉此抓緊建設香港中外文化藝術交流中心的機會，更為展能藝術家的未來添磚加瓦，讓他們能在本地和國際的舞台上綻放光彩。