香港展能藝術會慈善音樂會2025圓滿落幕 近二百善長參與支持展能藝術

由香港展能藝術會主辦，周莉莉女士冠名贊助的「跨越界限的交流．東西方共融音樂表演」慈善音樂會已於2月20日晚上圓滿結束，喜獲近二百位愛好音樂的慷慨善長、嘉賓和展能藝術家到場支持，並成功籌得善款幫助殘疾人士發展藝術潛能。本會十分榮幸能邀請到勞工及福利局局長孫玉菡, JP撥冗出席是次慈善音樂會，並與冠名贊助周莉莉女士和一眾香港展能藝術會執行委員和委員一同主持開幕儀式。
是次慈善音樂會獲周莉莉女士冠名贊助，並獲逾百善長的支持，善款將用於支持展能藝術家的發展，為他們提供實質的資源和機會，引領他們追求自己的藝術夢。此次音樂會由新晉展能藝術家莫梓源、鄧浩研、李皓軒和資深展能藝術家丁怡杰、楊恩華、李軒、李昇攜手手演出，不僅展示了他們的卓越才華，亦是香港作為藝術文化之都的又一力證，藉此抓緊建設香港中外文化藝術交流中心的機會，更為展能藝術家的未來添磚加瓦，讓他們能在本地和國際的舞台上綻放光彩。
音樂會的主題圍繞著中西文化的交融，選址歷史悠久的聖約翰座堂。展能藝術家與主流藝術家攜手合作，精心演繹了多首悠揚樂曲。展能藝術家楊恩華、丁怡杰和客席鋼琴家洪霆日前獲香港駐美國經濟貿易辦事處邀請，前往美國紐約及華盛頓表演，今次再度攜手將反應熱烈的表演帶到音樂會上，以包括著名本地作曲家梅廣釗的《心湖中的喜悅》的組曲打開演奏會的序幕；曾在多個籌款晚宴、電視節目上大展身手的展能藝術家莫梓源演繹了氣氛和情感截然不同、聶耳《金蛇狂舞》和拉赫曼尼諾夫的《G小調第五號前奏曲，Op.23》，以多樣性的音樂感染聽眾。
曾在香港大會堂音樂廳舉辦獨奏會的展能藝術家李昇將貝多芬的《E大調第30號鋼琴奏鳴曲，Op. 109》演繹得淋漓盡致；鄧浩研及李皓軒各擁獨特才華，今次組成弦樂二重奏，以莫扎特的弦樂二重奏展現共融；音樂會的壓軸演出是展能藝術家李軒創作的作品《演奏著我》，令聽眾沉醉於他用音樂描繪的世界和情感之中。這些動人的演出令人感受到音樂如何跨越文化和時空、以及自身障礙，連繫彼此。
音樂會開始前亦設有開幕酒會接待一眾善長和嘉賓，並展出４幅展能藝術家的作品，讓善長、嘉賓和展能藝術家在輕鬆氛圍中交流並欣賞展能藝術家的精湛作品，推廣藝術共融。其中展能藝術家盧佩鏞為在場嘉賓分享作畫的經歷，讓嘉賓深入了解她如何透過藝術表達內心世界。