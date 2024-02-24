香港律師會法律周2024推動關愛共融 助市民解決法律問題

香港律師會於2月24日舉行了法律周2024開幕禮，今年法律周以「區．愛．法 Law For All」作主題。

香港律師會於2月24日舉行了法律周2024的開幕禮，今年法律周主題是「區．愛．法 Law For All」，旨在共同追求共融和關愛，讓每個人都能獲得有用的法律資訊。在開幕禮上，律政司副司長張國鈞先生表示香港律師會每年都會舉辦「法律周」，在社區促進法律知識普及，提升市民的法治意識。香港律師會以專業知識回饋社會，實踐社會責任，為社區注入正能量，推動及成就可持續發展的法治社會。

香港律師會會長陳澤銘先生指出，法律周致力於提供專業、有趣和具吸引力的服務，希望為市民在面對日常法律問題時提供法律資訊和協助。除了舉辦講座及提供免費法律諮詢服務外，今年的法律周更致力於促進社會的關愛共融。因此，在法律周活動現場安排手語傳譯員，讓更多有需要人士能夠獲得法律上的協助。陳律師表示。透過法律的普及和增加對法律知識的了解，人們能夠更明白各自的權益，將有助於增進互相尊重、和衷共濟和社會穩定。