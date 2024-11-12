香港復康會召集全城參加「無障行者 2024」——「無障城市追擊『搜』」

根據聯合國《殘疾人權利公約》第 2 條，「通用設計」是指盡最大可能讓所有人使用、無需作出調整或特別設計的產品、環境、方案和服務設計，在城市規劃及公共建設中融合通用設計概念，對建設傷健共融的社會起着重要作用。創於1959年、以提倡全人健康、社會參與以及共融有利的環境作為使命的香港復康會將於本年12月15日舉行年度重點社區教育及籌款活動「『無障行者 2024』——無障城市追擊『搜』」，透過別開生面的城市定向體驗賽及嘉年華，讓社會大眾親身體驗殘疾人士及長期病患者的生活挑戰，進一步了解通用設計的概念和重要性，為建立關愛和共融的社會作出貢獻。

通用設計七大原則

通用設計是指設計本身已照顧所有社群需要，無須再為個別群體特別設計或作出調整，盡可能讓不同能力、年齡、性別、身體狀況或活動能力的使用者均可暢通無阻地使用設施。通用設計突破「暢通無阻通道」或「殘疾人士通道」的概念框架，讓所有使用者以相同或盡可能相同的方式平等地使用公共資源，兼顧實用性及使用者感受，避免分隔或污名化任何使用者，讓他們享有平等保障，進一步推動傷健共融。

從20世紀80年代起大力提倡「通用設計」的建築師 Ronald Mace 與其工作小組制定了符合通用設計的七大原則：

1. 公平使用：不同能力的使用者均可平等地有效使用。

2. 簡易使用：不同知識水平、專注力、語言能力或過往經驗的使用者均可輕鬆理解及使用。

3. 彈性／靈活使用：使用者可以因應其個人喜好、習慣和能力，選擇最適合自己的方法去使用。

4. 明顯／可感知的資訊：擁有不同感官能力的使用者，在任何環境下均可接收必要訊息。

5. 容錯性：減少意外發生的機會，以及減低出錯帶來的不良後果。

6. 省力操作：允許使用者以最少的力度順暢地使用設施。

7. 空間運用得宜：設計的尺寸與空間適合不同身型、身體姿態或移動能力的使用者接觸和使用。

隨着社會大眾不斷增加對共融環境及可持續發展的關注，促使通用設計的概念也逐漸受到重視，加上香港長者人口數字呈現上升趨勢，讓社會對通用設計的需求進一步增加。屋宇署於 2008 年推出《設計手冊：暢通無阻的通道 2008》，為非住宅用處所的建築物提供無障礙設計指引。政府在 2024 年初聘請顧問團隊檢討手冊內容，並將通用設計的理念納入其中。