香港復康聯會六十周年誌慶

中國殘疾人聯合會主席程凱先生赴港擔任主禮嘉賓

（由左起）立法會福利事務委員會主席管浩鳴牧師、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉先生 、勞工及褔利局局長孫玉菡先生、香港復康聯會主席張偉良先生、中國殘疾人聯合會主席程凱先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室社會工作部處長陳子明先生、社會福利署署長李佩詩女士、立法會議員（社會福利界）狄志遠議員。

香港 - 2024年11月8日 - 香港復康聯會（復康聯會）於11月8日圓滿舉行「香港復康聯會六十周年誌慶午宴」，盛況空前。此次活動特邀中國殘疾人聯合會主席程凱先生及勞工及福利局局長孫玉菡先生致辭，與近200位復康界同仁共襄盛舉，氣氛熱烈。午宴假尖沙咀唯港薈舉行，並邀請了多位嘉賓出席，包括中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室社會工作部處長陳子明先生、社會福利署署長李佩詩女士、立法會福利事務委員會主席管浩鳴牧師、立法會社會福利界議員狄志遠博士、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉先生、平等機會委員會主席林美秀女士、勞工及福利局康復諮詢委員會主席馮伯欣先生、康復專員陳偉偉先生、社會工作者註冊局主席許宗盛先生、職業訓練局殘疾人士職業訓練委員會主席林國基醫生，以及歷任和現任管理委員會主席、副主席及成員皆齊聚一堂，共同慶祝復康聯會六十周年的重要時刻。衷心感謝社會各界過去多年對復康聯會的支持，並期待未來能與中國殘疾人聯合會深化合作，並與政府繼續攜手推進復康事業。張主席表示：「回顧過去，復康聯會一直堅守使命，致力於推動殘疾人的權益；展望未來，我們將繼續砥礪前行，為殘疾人士的福祉而努力。」致辭時提到中國殘聯與復康聯會在過去建立了深厚的情誼。程主席讚揚復康聯會在過去六十年來的工作不遺餘力，致力提升殘疾人士及其照顧者的生活質素，成績斐然。程主席表示：「我們願携手香港復康聯會，進一步深化交流合作，促進殘疾人平等充分融入社會生活，共享經濟社會發展成果。」表示很高興見證復康聯會成立六十周年的重要時刻，對復康聯會過去多年推動本港康復服務發展的角色予以肯定。他表示政府會繼續推出多項措施支援殘疾人士，並會繼續邀請殘疾人士加入康復諮詢委員會，以掌握他們的需要。在活動中，復康聯會特別感謝各企業的支持（例如每年均向殘疾人士及其照顧者提供免費入場門券，並於每年11月的其中一天提供免費乘搭車船優惠），並邀請社會福利署署長李佩詩女士為企業夥伴頒發紀念品，以表彰其對殘疾人士及其照顧者的貢獻。誌慶午宴以播放復康聯會六十周年紀念影片揭開序幕。影片回顧了復康聯會的歷程與成就。為了薪火相傳、承傳使命的宗旨，復康聯會今年舉辦「殘疾青年人才培訓計劃」，旨在鼓勵年輕殘疾人士裝備自己、積極參與社會事務。席間，五位參與「殘疾青年人才培訓計劃」的學員並分享他們的經驗和收穫。為慶祝六十周年，復康聯會還將舉辦一系列活動，包括於12月舉行的「2024年國際復康日」中央慶祝典禮及出版「六十周年紀念特刊」電子書。復康聯會作為代表超過130間非政府復康組織及殘疾人士的聯會，將持續推動殘疾人士的權利，締造共融社會。