香港忠意保險在推動多元共融職場方面獲得多項殊榮

香港 - 2024年10月22日 - 香港忠意保險獲《Insurance Business Asia》評選為2024年「最佳保險業僱主」。這項殊榮突顯了香港忠意保險致力於促進多元共融及培育員工發展的卓越企業文化。



香港忠意保險行政總裁張越美女士最近亦榮獲「終身夥伴獎 — 多元、平等及共融類別」，這進一步鞏固了香港忠意保險致力於打造多元共融工作環境的承諾。該獎項體現了忠意集團在全球超過50個國家，為7,000萬客戶提供終身夥伴服務的持續承諾，並旨在表彰推動公司願景的領導者。張越美女士在推動多元化、公平及共融文化方面的領導力，對香港忠意保險的成功發展起到了關鍵作用。此外，香港忠意保險還榮獲由平等機會委員會頒發的「通用設計嘉許計劃 — 金獎」。



香港忠意保險行政總裁張越美女士表示：「我非常榮幸能夠獲得這些獎項。這些殊榮不僅肯定了我們在推動多元共融方面的成就，同時也表彰了我們為員工打造正面而良好工作環境的努力。這些成就進一步鞏固了我們對客戶、員工以及社區作為『終身夥伴』的承諾。」



《Insurance Business Asia》「最佳保險業僱主」的評選過程包括匿名員工調查，員工就福利、工作文化及對多元化的承諾等關鍵領域為香港忠意保險進行評分。憑藉高滿意度，香港忠意保險在亞洲超過200家公司中脫穎而出。而「通用設計嘉許計劃 — 金獎」則表彰那些在提供通達建築環境方面表現突出的公司，並鼓勵社會各界更廣泛採用適合所有人士的通用設計。



