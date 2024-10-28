香港忠意保險榮獲香港保險業大獎「傑出企業社會責任 — 年度大獎」

香港 - 2024年10月28日 - 香港忠意保險榮獲2024年香港保險業大獎「傑出企業社會責任 — 年度大獎」，彰顯公司作為負責任企業公民的堅定承諾。這項殊榮肯定了香港忠意保險通過有意義且持續的企業社會責任項目，致力於透過支援社區及促進多元共融，為社區帶來正面而長遠的影響。 香港忠意保險榮獲2024年香港保險業大獎「傑出企業社會責任 — 年度大獎」，彰顯公司作為負責任企業公民的堅定承諾。 香港忠意保險行政總裁張越美女士 表示：「我們非常榮幸能在香港保險業大獎中榮獲『傑出企業社會責任 — 年度大獎』。這個獎項足證了我們為香港社區帶來長遠的正面影響。透過『The Human Safety Net』及其他企業社會責任項目，我們致力於助弱勢群體發揮潛能，改善他們的生活。未來，我們將繼續堅守承諾，成為我們客戶、員工及社區的終身夥伴。」 通過由忠意集團發起的全球組織「The Human Safety Net」，香港忠意保險支持並賦權弱勢家庭和兒童，專注為0至6歲的弱勢兒童提供優質的早期教育和支援，幫助他們充分發揮潛能。同時，香港忠意保險亦積極推廣多元共融，致力創造一個更包容的社會。當中涵蓋的範疇廣泛，包括LGBTQI+ 性/別共融、婦女賦權（Women's empowerment）、神經多樣性（Neurodiversity）及殘疾人士支援等。 「香港保險業大獎 2024」是由香港保險業聯會和南華早報聯合主辦，旨在表揚保險公司在各個範疇中表現卓越的精英，是香港其中一個最備受推崇的行業獎項。

香港忠意保險

忠意保險有限公司於1981年在香港註冊為認可的保險公司，並於2016年透過忠意人壽（香港）有限公司將業務拓展至人壽保險領域。我們結合本地豐富經驗及忠意集團的環球智慧，持續研發獨特創新的人壽保險、一般保險、專業保險及僱員褔利保險，滿足客戶的不同需求。



關於忠意集團

創於1831年，忠意集團是全球最大的保險及資產管理企業之一，業務遍佈全球超過50個國家。於2023年，集團的保費總收入超過825億歐元。現時，忠意集團擁有超過82,000位員工，為7,000萬位客戶提供優質專業服務。集團在歐洲市場佔有領先地位，業務更擴展至亞洲及拉丁美洲等地。透過提供創新及個人化的方案、優越的客戶體驗及全球數碼化分銷網絡服務，致力成為客戶的終身夥伴。集團亦已將可持續發展的理念全面融入業務策略，旨在為持份者創造價值，同時建立更公平、更高適應力的社會。

