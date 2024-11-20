香港忠意保險獲惠譽授予「A」級評級及展望「穩定」

香港 - 2024年11月20日 - 忠意人壽（香港）有限公司（「香港忠意保險」）獲評級機構惠譽授予「A」級（強勁）的保險公司財務實力評級，評級展望「穩定」。
香港忠意保險財務總監Alessandro Lavenia先生表示：「惠譽評級對香港忠意保險的認可是我們發展中的一個重要里程碑，突顯了我們在可持續增長和穩健財務管理方面的卓越表現。我們將繼續結合我們的本地豐富經驗及忠意集團的環球智慧，持續研發創新且全面的保險方案，以滿足客戶不斷變化的需求，致力成為客戶的終身夥伴。」
該評級反映了香港忠意保險雄厚的資本實力，以及不斷改善的財務業績。惠譽同時認可了香港忠意保險作為Assicurazioni Generali S.p.A. （「忠意集團」）「極為重要」經營子公司的戰略地位。此外，惠譽亦強調了香港忠意保險保守的投資策略和審慎的風險管理，進一步鞏固了其財務穩定性。
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香港忠意保險
忠意保險有限公司於1981年在香港註冊為認可的保險公司，並於2016年透過忠意人壽（香港）有限公司將業務拓展至人壽保險領域。我們結合本地豐富經驗及忠意集團的環球智慧，持續研發獨特創新的人壽保險、一般保險、專業保險及僱員褔利保險，滿足客戶的不同需求。
關於忠意集團
創於1831年，忠意集團是全球最大的保險及資產管理企業之一，業務遍佈全球超過50個國家。於2023年，集團的保費總收入超過825億歐元。現時，忠意集團擁有超過82,000位員工，為7,000萬位客戶提供優質專業服務。集團在歐洲市場佔有領先地位，業務更擴展至亞洲及拉丁美洲等地。透過提供創新及個人化的方案、優越的客戶體驗及全球數碼化分銷網絡服務，致力成為客戶的終身夥伴。集團亦已將可持續發展的理念全面融入業務策略，旨在為持份者創造價值，同時建立更公平、更高適應力的社會。