香港忠意保險贊助「Pink Dot HK 一點粉紅」支持多元共融

香港 - 2024年9月27日 - 香港忠意保險全力贊助香港年度最大型LGBTQI+嘉年華「Pink Dot HK 一點粉紅」的十週年活動。活動吸引了超過7,000名參加者，共同推動多元共融的未來。香港忠意保險亦贊助了300多名義工及工作人員的活動T恤，將包容的訊息傳遞至整個活動。



香港忠意保險的員工及其家屬與朋友積極參與「Pink Dot HK 一點粉紅」，與社群一同推動多元共融的未來。

香港忠意保險行政總裁張越美表示：「擁抱多元共融是香港忠意保險的核心價值，我們很自豪能夠支持『一點粉紅』這個香港最大的年度LGBTQI+活動。無論是在工作場所還是更廣泛的社會中，我們一直致力於創造一個讓每個人都能展現真我的環境，並促進多元文化，攜手共建一個更包容的未來。」



今年的「Pink Dot HK 一點粉紅」設有超過80個攤位，提供遊戲、講座、服務介紹及經驗分享，為參加者帶來一個充滿笑聲與愛的週末。儘管天氣欠佳，參加者依然踴躍參與各個攤位的活動，其中包括香港忠意保險的攤位。該攤位邀請參加者「射走偏見」，鼓勵大眾思考如何消除對LGBTQI+社群的偏見。香港忠意保險亦製作了三部有關LGBTQI+議題的教育影片，涵蓋跨性別人士、同性伴侶及盟友角色等主題，並於活動現場播放。該系列影片旨在透過理解與尊重促進共融社會，自7月首播以來，影片已累積超過350萬次觀看。香港忠意保險的員工及其家屬與朋友亦積極參與「Pink Dot HK 一點粉紅」，與社群一同推動多元共融的未來。



「Pink Dot HK 一點粉紅」於2014年成立，致力於推動一個沒有歧視的世界。今年適逢十週年，活動以「Fabu10us Pink Decade」為主題，透過於西九文化區藝術公園舉辦文娛、互動及教育性的節目與大眾同樂，進一步推廣多元共融的理念。



