香港忠意保險贊助「Pink Dot HK 一點粉紅」支持多元共融

香港 - 2024年9月27日 - 香港忠意保險全力贊助香港年度最大型LGBTQI+嘉年華「Pink Dot HK 一點粉紅」的十週年活動。活動吸引了超過7,000名參加者，共同推動多元共融的未來。香港忠意保險亦贊助了300多名義工及工作人員的活動T恤，將包容的訊息傳遞至整個活動。
香港忠意保險行政總裁張越美表示：「擁抱多元共融是香港忠意保險的核心價值，我們很自豪能夠支持『一點粉紅』這個香港最大的年度LGBTQI+活動。無論是在工作場所還是更廣泛的社會中，我們一直致力於創造一個讓每個人都能展現真我的環境，並促進多元文化，攜手共建一個更包容的未來。」
今年的「Pink Dot HK 一點粉紅」設有超過80個攤位，提供遊戲、講座、服務介紹及經驗分享，為參加者帶來一個充滿笑聲與愛的週末。儘管天氣欠佳，參加者依然踴躍參與各個攤位的活動，其中包括香港忠意保險的攤位。該攤位邀請參加者「射走偏見」，鼓勵大眾思考如何消除對LGBTQI+社群的偏見。香港忠意保險亦製作了三部有關LGBTQI+議題的教育影片，涵蓋跨性別人士、同性伴侶及盟友角色等主題，並於活動現場播放。該系列影片旨在透過理解與尊重促進共融社會，自7月首播以來，影片已累積超過350萬次觀看。香港忠意保險的員工及其家屬與朋友亦積極參與「Pink Dot HK 一點粉紅」，與社群一同推動多元共融的未來。
「Pink Dot HK 一點粉紅」於2014年成立，致力於推動一個沒有歧視的世界。今年適逢十週年，活動以「Fabu10us Pink Decade」為主題，透過於西九文化區藝術公園舉辦文娛、互動及教育性的節目與大眾同樂，進一步推廣多元共融的理念。
香港忠意保險
忠意保險有限公司於1981年在香港註冊為認可的保險公司，並於2016年透過忠意人壽（香港）有限公司將業務拓展至人壽保險領域。我們結合本地豐富經驗及忠意集團的環球智慧，持續研發獨特創新的人壽保險、一般保險、專業保險及僱員褔利保險，滿足客戶的不同需求。
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創於1831年，忠意集團是全球最大的保險及資產管理企業之一，業務遍佈全球超過50個國家。於2023年，集團的保費總收入超過825億歐元。現時，忠意集團擁有超過82,000位員工，為7,000萬位客戶提供優質專業服務。集團在歐洲市場佔有領先地位，業務更擴展至亞洲及拉丁美洲等地。透過提供創新及個人化的方案、優越的客戶體驗及全球數碼化分銷網絡服務，致力成為客戶的終身夥伴。集團亦已將可持續發展的理念全面融入業務策略，旨在為持份者創造價值，同時建立更公平、更高適應力的社會。