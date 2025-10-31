香港快運榮獲 AirlineRatings頒授「七星PLUS安全評級」 全球首家獲得此殊榮的低成本航空公司

香港快運航空（HK Express）獲國際航空安全與產品評級機構AirlineRatings頒授「七星PLUS安全評級」，此為其最高級別的國際認可。香港快運亦成為全球首家獲此殊榮的低成本航空公司。 香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示：「安全是香港快運策略發展與營運的基石。作爲全球首家榮獲AirlineRatings 『七星PLUS安全評級』的低成本航空公司，這一成就充分印證我們對安全的重視及對卓越營運的不懈追求，讓我們得以持續提供可靠且性價比高的航空服務。我們十分榮幸可獲得此殊榮，這是對我們前線至整個企業團隊恪守最高營運標準之專業精神的肯定。」

她續道：「在自2013年起連續12年維持『七星級安全評級』的基礎上，再獲『七星PLUS安全評級』，彰顯我們對持續精進的堅定承諾。我們將一如既往，繼續為旅客提供安全、可靠且票價具競爭力的優質航空服務。」 AirlineRatings.com行政總裁Sharon Petersen表示：「香港快運繼獲評為『全球最安全低成本航空』後，再度榮獲『七星PLUS安全評級』，證明低成本營運模式不等於低品質。我們嚴謹的70項安全審核標準適用於所有航空公司；是次結果進一步印證，安全卓越從非由票價決定。我們衷心讚揚香港快運為低成本航空公司樹立飛行安全新標竿。」