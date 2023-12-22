為強化粵港澳大灣區與亞洲各城市的交通聯繫，進一步擴展與珠江客運有限公司合作的「海天快運通」轉乘接駁服務，增加位於廣州琶洲港澳客運碼頭及深圳機場碼頭的兩個連接點，令「海天快運通」全面覆蓋大灣區位於廣州、深圳、東莞、中山的五個主要口岸，為旅客提供方便快捷的途徑，一站式連接大灣區與香港快運遍佈亞洲的航點。由即日起旅客可於香港快運官方網站、手機應用程式及微信官方小程序上訂購「海天快運通」，輕鬆完成預購船票及機票的手續。新增兩個接駁點的轉乘接駁服務將於今日起正式投入運作。
官網：www.hkexpress.com
日報
香港快運進一步擴大「海天快運通」版圖
為強化粵港澳大灣區與亞洲各城市的交通聯繫，進一步擴展與珠江客運有限公司合作的「海天快運通」轉乘接駁服務，增加位於廣州琶洲港澳客運碼頭及深圳機場碼頭的兩個連接點，令「海天快運通」全面覆蓋大灣區位於廣州、深圳、東莞、中山的五個主要口岸，為旅客提供方便快捷的途徑，一站式連接大灣區與香港快運遍佈亞洲的航點。由即日起旅客可於香港快運官方網站、手機應用程式及微信官方小程序上訂購「海天快運通」，輕鬆完成預購船票及機票的手續。新增兩個接駁點的轉乘接駁服務將於今日起正式投入運作。