香港房屋經理學會精英大獎2024公布結果

加入「最佳環境、社會和企業管治團隊」及「最佳安全管理團隊」獎項 與時並進 成就卓越

圖1: 香港房屋經理學會精英大獎2024頒獎典禮主禮嘉賓香港特別行政區房屋局副局長戴尚誠先生JP致辭

圖2: 香港房屋經理學會精英大獎2024首席評審物業管理業監管局主席謝偉銓先生 BBS, JP為頒獎典禮致辭

圖3: 香港房屋經理學會會長游錦輝先生致辭

圖4: 香港房屋經理學會精英大獎2024完滿結束，一眾嘉賓及評審於台上合照留念。

傑出主任

私營房屋 – 非住宅

啟勝管理服務有限公司

謝慧瑜

卓越獎



帝峯*皇殿物業管理有限公司

韓毅堅

優異獎



第一太平戴維斯物業管理有限公司

阮振民

優異獎



啟勝管理服務有限公司

梁詠恩

優異獎

私營房屋 – 住宅

偉邦物業管理有限公司

李思慧

卓越獎



南豐物業管理

楊樂婷

優異獎



偉邦物業管理有限公司

林英妙

優異獎



偉邦物業管理有限公司

陳文傑

優異獎



高衞物業管理有限公司

鍾嘉堯

優異獎



啟勝管理服務有限公司 - 天晉II

張文軒

優異獎

公營房屋

中國海外物業服務有限公司

謝銘鴻

大獎 / 卓越獎



香港房屋委員會

林世豪

優異獎



香港房屋委員會

鍾劍彬

優異獎



昇捷管理服務有限公司

李珈漩

優異獎



傑出經理

私營房屋 – 非住宅

啟勝管理服務有限公司

黃致銘

卓越獎



信和物業管理有限公司

盧焯立

卓越獎



華懋物業服務有限公司

袁淑玲

優異獎

私營房屋 – 住宅

啟勝管理服務有限公司

鄧信賢

大獎╱卓越獎



康業服務有限公司

陳頴聰

卓越獎



偉邦物業管理有限公司

鄧勇志

優異獎



康業服務有限公司

周嘉詠

優異獎



南豐物業管理

黃曉雁

優異獎

公營房屋

香港房屋協會

梁嘉恩

卓越獎



昇捷管理服務有限公司

洪嘉倫

優異獎



卓安物業顧問有限公司

蘇鳳儀

優異獎



香港房屋委員會

黃美賢

優異獎



傑出團隊

私營房屋 – 非住宅

啟勝管理服務有限公司

新城市中央廣場

卓越獎



南豐物業管理

AIRSIDE

優異獎



領展物業管理有限公司

黃大仙中心北館 - 物業及停車場管理團隊

優異獎



中信大廈管理有限公司

中信大廈

優異獎

私營房屋 – 住宅

超卓管理服務有限公司

峻巒

大獎 / 卓越獎



啟勝管理服務有限公司

Grand YOHO

卓越獎



仲量聯行物業管理有限公司

星凱·堤岸

卓越獎



啟勝管理服務有限公司

御半山

優異獎



超卓管理服務有限公司

Kennedy 38

優異獎



嘉里物業管理服務有限公司

緹山

優異獎

公營房屋

昇捷管理服務有限公司

建造業輸入勞工計劃元朗潭尾宿舍

卓越獎



中國海外物業服務有限公司

蘇屋邨

卓越獎



房屋署

皇后山邨管理團隊

優異獎



香港房屋委員會

善用公屋資源分組

優異獎



香港房屋委員會

房屋署蝴蝶邨辦事處

優異獎



最佳危機管理團隊

帝譽服務有限公司

Wetland Seasons Park

大獎

中國海外物業服務有限公司

歌賦嶺客戶服務中心

卓越獎

香港房屋委員會

房屋署耀東邨辦事處

卓越獎

信和物業管理有限公司

奧海城危機管理小隊

優異獎



最佳環境、社會和企業管治團隊

康業服務有限公司

華景山莊

大獎

啟勝管理服務有限公司

新時代中城服務處

卓越獎

愉景灣服務管理有限公司

愉景灣服務管理有限公司

卓越獎

仲量聯行物業管理有限公司

中國建設銀行中心大廈管理團隊

優異獎



最佳安全管理團隊

啟勝管理服務有限公司

環球貿易廣場團隊

大獎

港鐵公司

香港物業業務單位-御龍山

卓越獎

香港鐵路有限公司

SEA TO SKY 及港鐵物業安全部

優異獎

南豐物業管理

安全組

優異獎



最佳創新概念

仲量聯行物業管理有限公司

Innovation Workgroup

大獎

康業服務有限公司

北角匯

卓越獎

南豐物業管理

AIRSIDE

優異獎

康業服務有限公司

Mikiki

優異獎



首席評審

謝偉銓先生, BBS, JP

香港立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員

評審團成員 (按英文字母排序)

陳柏祥先生

香港特別行政區機電工程署副署長/規管服務

陳欽勉先生

香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事

鄭玉琴女士

香港房屋經理學會會長

鄭錦華博士

香港物業管理公司協會會長

張天祥博士, SBS

香港綠色建築議會主席

趙麗霞教授, MH, JP

香港大學建築學院城市規劃及設計系教授

周駿齡先生

房屋經理註冊管理局主席

馮浩賢先生, JP

香港特別行政區勞工處副處長 (職業安全及健康)

何烱光先生

建造業議會行業發展總監

何志誠工程師

香港品質保證局主席

許智文教授, MH, JP

香港城市大學公共及國際事務學系講座教授

麥善鳴女士

香港科技園公司首席營運總監

黃江天博士, BBS, JP

物業管理業監管局主席

黃寶珍女士

香港房屋經理學會精英大獎2024籌委會主席

黃英傑先生

特許房屋經理學會主席

任志浩教授

香港理工大學建築及房地產學系系主任及教授

楊耀輝先生, JP

香港特別行政區房屋署副署長（屋邨管理）

余寶美女士, JP

香港特別行政區屋宇署署長



香港 - 2024年11月22日 - 由（下稱「學會」）舉辦的「香港房屋經理學會精英大獎2024」頒獎典禮圓滿結束。是次頒獎典禮榮幸邀得香港特別行政區房屋局副局長戴尚誠先生JP擔任主禮嘉賓，同場雲集各企業領導層、專業人士、學術機構代表及業界翹楚，一起分享得獎者的喜悅。香港房屋經理學會舉辦大獎的目的，是肯定本地物業管理從業員及團隊的傑出貢獻，表揚他們的專業精神與卓越成就。本屆大獎特別增加兩個因應新時代需要而應運而生的獎項類別，分別是: 一)「最佳環境、社會和企業管治團隊」獎項，旨在表揚於日常工作中充分實踐ESG概念及運作的團隊; 二)「最佳安全管理團隊」獎項，旨在表揚日常管理運作中能有效地實施防禦性安全管控措施，並彰顯卓越的安全管理表現的團隊。本屆共設七個獎項類別，分別為傑出經理、傑出主任、傑出團隊、最佳危機管理團隊、最佳環境、社會和企業管治團隊、最佳安全管理團隊以及最佳創新概念。比賽獲業界踴躍參與，一共收到240份提名。經過由19位重量級翹楚擔任的專業評審團嚴謹挑選及面談後，最終敲定表現最優秀的物業管理精英和團隊的得獎名單。香港房屋經理學會會長游錦輝先生表示：「本屆大獎歷時10個月，從2024年2月開始接受提名，到今天迎來最終的結果。今年的提名質量令人讚賞，各位評審的辛勤付出，無私而客觀的評選，造就了今天的大獎結果。每一位獲獎者，無論是個人還是團隊，都經歷了激烈的競爭，憑藉其出色的專業能力脫穎而出。他們應該為此感到驕傲，這份榮譽是對他們過往努力的最佳肯定。」