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市場資訊
2024-11-24 22:30:00

香港房屋經理學會精英大獎2024頒發60獎項 表揚業界精英

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香港 - 2024年11月24日 - 由香港房屋經理學會（下稱「學會」）舉辦的「香港房屋經理學會精英大獎2024」頒獎典禮圓滿結束。是次頒獎典禮榮幸邀得香港特別行政區房屋局副局長戴尚誠先生JP擔任主禮嘉賓，同場雲集各企業領導層、專業人士、學術機構代表及業界翹楚，一起分享得獎者的喜悅。

圖1: 香港房屋經理學會精英大獎2024頒獎典禮主禮嘉賓香港特別行政區房屋局副局長戴尚誠先生JP致辭 圖2: 香港房屋經理學會精英大獎2024首席評審物業管理業監管局主席謝偉銓先生 BBS, JP為頒獎典禮致辭 圖3: 香港房屋經理學會會長游錦輝先生致辭 圖4: 香港房屋經理學會精英大獎2024完滿結束，一眾嘉賓及評審於台上合照留念。
圖1: 香港房屋經理學會精英大獎2024頒獎典禮主禮嘉賓香港特別行政區房屋局副局長戴尚誠先生JP致辭
圖2: 香港房屋經理學會精英大獎2024首席評審物業管理業監管局主席謝偉銓先生 BBS, JP為頒獎典禮致辭
圖3: 香港房屋經理學會會長游錦輝先生致辭
圖4: 香港房屋經理學會精英大獎2024完滿結束，一眾嘉賓及評審於台上合照留念。

香港房屋經理學會舉辦大獎的目的，是肯定本地物業管理從業員及團隊的傑出貢獻，表揚他們的專業精神與卓越成就。本屆大獎特別增加兩個因應新時代需要而應運而生的獎項類別，分別是: 一)「最佳環境、社會和企業管治團隊」獎項，旨在表揚於日常工作中充分實踐ESG概念及運作的團隊; 二)「最佳安全管理團隊」獎項，旨在表揚日常管理運作中能有效地實施防禦性安全管控措施，並彰顯卓越的安全管理表現的團隊。

本屆共設七個獎項類別，分別為傑出經理、傑出主任、傑出團隊、最佳危機管理團隊、最佳環境、社會和企業管治團隊、最佳安全管理團隊以及最佳創新概念。比賽獲業界踴躍參與，一共收到240份提名。經過由19位重量級翹楚擔任的專業評審團嚴謹挑選及面談後，最終敲定表現最優秀的物業管理精英和團隊的得獎名單。

香港房屋經理學會會長游錦輝先生表示：「本屆大獎歷時10個月，從2024年2月開始接受提名，到今天迎來最終的結果。今年的提名質量令人讚賞，各位評審的辛勤付出，無私而客觀的評選，造就了今天的大獎結果。每一位獲獎者，無論是個人還是團隊，都經歷了激烈的競爭，憑藉其出色的專業能力脫穎而出。他們應該為此感到驕傲，這份榮譽是對他們過往努力的最佳肯定。」

香港房屋經理學會精英大2024名單

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傑出主任
私營房屋 非住宅
啟勝管理服務有限公司
謝慧瑜
卓越獎

帝峯*皇殿物業管理有限公司
韓毅堅
優異獎

第一太平戴維斯物業管理有限公司
阮振民
優異獎

啟勝管理服務有限公司
梁詠恩
優異獎
私營房屋 住宅
偉邦物業管理有限公司
李思慧
卓越獎

南豐物業管理
楊樂婷
優異獎

偉邦物業管理有限公司
林英妙
優異獎

偉邦物業管理有限公司
陳文傑
優異獎

高衞物業管理有限公司
鍾嘉堯
優異獎

啟勝管理服務有限公司 - 天晉II
張文軒
優異獎
公營房屋
中國海外物業服務有限公司
謝銘鴻
大獎 / 卓越獎

香港房屋委員會
林世豪
優異獎

香港房屋委員會
鍾劍彬
優異獎

昇捷管理服務有限公司
李珈漩
優異獎

傑出經理
私營房屋 非住宅
啟勝管理服務有限公司
黃致銘
卓越獎

信和物業管理有限公司
盧焯立
卓越獎

華懋物業服務有限公司
袁淑玲
優異獎
私營房屋 住宅
啟勝管理服務有限公司
鄧信賢
大獎╱卓越獎

康業服務有限公司
陳頴聰
卓越獎

偉邦物業管理有限公司
鄧勇志
優異獎

康業服務有限公司
周嘉詠
優異獎

南豐物業管理
黃曉雁
優異獎
公營房屋
香港房屋協會
梁嘉恩
卓越獎

昇捷管理服務有限公司
洪嘉倫
優異獎

卓安物業顧問有限公司
蘇鳳儀
優異獎

香港房屋委員會
黃美賢
優異獎

傑出團隊
私營房屋 非住宅
啟勝管理服務有限公司
新城市中央廣場
卓越獎

南豐物業管理
AIRSIDE
優異獎

領展物業管理有限公司
黃大仙中心北館 - 物業及停車場管理團隊
優異獎

中信大廈管理有限公司
中信大廈
優異獎
私營房屋 住宅
超卓管理服務有限公司
峻巒
大獎 / 卓越獎

啟勝管理服務有限公司
Grand YOHO
卓越獎

仲量聯行物業管理有限公司
星凱·堤岸
卓越獎

啟勝管理服務有限公司
御半山
優異獎

超卓管理服務有限公司
Kennedy 38
優異獎

嘉里物業管理服務有限公司
緹山
優異獎
公營房屋
昇捷管理服務有限公司
建造業輸入勞工計劃元朗潭尾宿舍
卓越獎

中國海外物業服務有限公司
蘇屋邨
卓越獎

房屋署
皇后山邨管理團隊
優異獎

香港房屋委員會
善用公屋資源分組
優異獎

香港房屋委員會
房屋署蝴蝶邨辦事處
優異獎

最佳危機管理團隊
帝譽服務有限公司
Wetland Seasons Park
大獎
中國海外物業服務有限公司
歌賦嶺客戶服務中心
卓越獎
香港房屋委員會
房屋署耀東邨辦事處
卓越獎
信和物業管理有限公司
奧海城危機管理小隊
優異獎

最佳環境、社會和企業管治團隊
康業服務有限公司
華景山莊
大獎
勝管理服務有限公司
新時代中城服務處
卓越獎
愉景灣服務管理有限公司
愉景灣服務管理有限公司
卓越獎
仲量聯行物業管理有限公司
中國建設銀行中心大廈管理團隊
優異獎
啟勝管理服有限公
創紀之城五期及apm
優異獎
信和物業管理有限公司
帝國中心
優異獎

最佳安全管理團隊
勝管理服務有限公司
環球貿易廣場團隊
大獎
港鐵公司
香港物業業務單位-御龍山
卓越獎
香港鐵路有限公司
SEA TO SKY 及港鐵物業安全部
優異獎
物業管理
安全組
優異獎

最佳創新
仲量聯行物業管理有限公司
Innovation Workgroup
大獎
康業服務有限公司
北角匯
卓越獎
物業管理
AIRSIDE
優異獎
康業服務有限公司
Mikiki
優異獎
中國海外物業服務有限公司
蘇屋邨
優異獎

評審團名單（按英文姓氏A-Z序列）
首席評審
謝偉銓先生, BBS, JP
香港立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員
評審團成員 (按英文字母排序)
陳柏祥先生
香港特別行政區機電工程署副署長/規管服務
陳欽勉先生
香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事
鄭玉琴女士
香港房屋經理學會會長
鄭錦華博士
香港物業管理公司協會會長
張天祥博士, SBS
香港綠色建築議會主席
趙麗霞教授, MH, JP
香港大學建築學院城市規劃及設計系教授
周駿齡先生
房屋經理註冊管理局主席
馮浩賢先生, JP
香港特別行政區勞工處副處長 (職業安全及健康)
何烱光先生
建造業議會行業發展總監
何志誠工程師
香港品質保證局主席
許智文教授, MH, JP
香港城市大學公共及國際事務學系講座教授
麥善鳴女士
香港科技園公司首席營運總監
黃江天博士, BBS, JP
物業管理業監管局主席
黃寶珍女士
香港房屋經理學會精英大獎2024籌委會主席
黃英傑先生
特許房屋經理學會主席
任志浩教授
香港理工大學建築及房地產學系系主任及教授
楊耀輝先生, JP
香港特別行政區房屋署副署長（屋邨管理）
余寶美女士, JP
香港特別行政區屋宇署署長

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關於香港房屋經理學會

香港房屋經理學會下稱（"學會"）成立於1988年11月29日，按照公司法例（香港法例第32章）以有限公司形式註冊。同時由1997年5月9日開始按照香港房屋經理學會條例（第507章，本為1997年第34號）正式成立為一個註冊法團。香港房屋經理學會於2020年獲物業管理業監管局認可成為首批發牌制度下的認可專業團體。

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