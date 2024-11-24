香港房屋經理學會精英大獎2024頒發60獎項 表揚業界精英

香港 - 2024年11月24日 - 由香港房屋經理學會（下稱「學會」）舉辦的「香港房屋經理學會精英大獎2024」頒獎典禮圓滿結束。是次頒獎典禮榮幸邀得香港特別行政區房屋局副局長戴尚誠先生JP擔任主禮嘉賓，同場雲集各企業領導層、專業人士、學術機構代表及業界翹楚，一起分享得獎者的喜悅。
香港房屋經理學會舉辦大獎的目的，是肯定本地物業管理從業員及團隊的傑出貢獻，表揚他們的專業精神與卓越成就。本屆大獎特別增加兩個因應新時代需要而應運而生的獎項類別，分別是: 一)「最佳環境、社會和企業管治團隊」獎項，旨在表揚於日常工作中充分實踐ESG概念及運作的團隊; 二)「最佳安全管理團隊」獎項，旨在表揚日常管理運作中能有效地實施防禦性安全管控措施，並彰顯卓越的安全管理表現的團隊。
本屆共設七個獎項類別，分別為傑出經理、傑出主任、傑出團隊、最佳危機管理團隊、最佳環境、社會和企業管治團隊、最佳安全管理團隊以及最佳創新概念。比賽獲業界踴躍參與，一共收到240份提名。經過由19位重量級翹楚擔任的專業評審團嚴謹挑選及面談後，最終敲定表現最優秀的物業管理精英和團隊的得獎名單。
香港房屋經理學會會長游錦輝先生表示：「本屆大獎歷時10個月，從2024年2月開始接受提名，到今天迎來最終的結果。今年的提名質量令人讚賞，各位評審的辛勤付出，無私而客觀的評選，造就了今天的大獎結果。每一位獲獎者，無論是個人還是團隊，都經歷了激烈的競爭，憑藉其出色的專業能力脫穎而出。他們應該為此感到驕傲，這份榮譽是對他們過往努力的最佳肯定。」
香港房屋經理學會精英大獎2024得獎名單
| 傑出主任
| 私營房屋 – 非住宅
| 啟勝管理服務有限公司
| 謝慧瑜
| 卓越獎
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| 帝峯*皇殿物業管理有限公司
| 韓毅堅
| 優異獎
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| 第一太平戴維斯物業管理有限公司
| 阮振民
| 優異獎
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| 啟勝管理服務有限公司
| 梁詠恩
| 優異獎
| 私營房屋 – 住宅
| 偉邦物業管理有限公司
| 李思慧
| 卓越獎
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| 南豐物業管理
| 楊樂婷
| 優異獎
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| 偉邦物業管理有限公司
| 林英妙
| 優異獎
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| 偉邦物業管理有限公司
| 陳文傑
| 優異獎
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| 高衞物業管理有限公司
| 鍾嘉堯
| 優異獎
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| 啟勝管理服務有限公司 - 天晉II
| 張文軒
| 優異獎
| 公營房屋
| 中國海外物業服務有限公司
| 謝銘鴻
| 大獎 / 卓越獎
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| 香港房屋委員會
| 林世豪
| 優異獎
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| 香港房屋委員會
| 鍾劍彬
| 優異獎
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| 昇捷管理服務有限公司
| 李珈漩
| 優異獎
| 傑出經理
| 私營房屋 – 非住宅
| 啟勝管理服務有限公司
| 黃致銘
| 卓越獎
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| 信和物業管理有限公司
| 盧焯立
| 卓越獎
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| 華懋物業服務有限公司
| 袁淑玲
| 優異獎
| 私營房屋 – 住宅
| 啟勝管理服務有限公司
| 鄧信賢
| 大獎╱卓越獎
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| 康業服務有限公司
| 陳頴聰
| 卓越獎
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| 偉邦物業管理有限公司
| 鄧勇志
| 優異獎
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| 康業服務有限公司
| 周嘉詠
| 優異獎
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| 南豐物業管理
| 黃曉雁
| 優異獎
| 公營房屋
| 香港房屋協會
| 梁嘉恩
| 卓越獎
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| 昇捷管理服務有限公司
| 洪嘉倫
| 優異獎
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| 卓安物業顧問有限公司
| 蘇鳳儀
| 優異獎
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| 香港房屋委員會
| 黃美賢
| 優異獎
| 傑出團隊
| 私營房屋 – 非住宅
| 啟勝管理服務有限公司
| 新城市中央廣場
| 卓越獎
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| 南豐物業管理
| AIRSIDE
| 優異獎
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| 領展物業管理有限公司
| 黃大仙中心北館 - 物業及停車場管理團隊
| 優異獎
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| 中信大廈管理有限公司
| 中信大廈
| 優異獎
| 私營房屋 – 住宅
| 超卓管理服務有限公司
| 峻巒
| 大獎 / 卓越獎
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| 啟勝管理服務有限公司
| Grand YOHO
| 卓越獎
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| 仲量聯行物業管理有限公司
| 星凱·堤岸
| 卓越獎
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| 啟勝管理服務有限公司
| 御半山
| 優異獎
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| 超卓管理服務有限公司
| Kennedy 38
| 優異獎
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| 嘉里物業管理服務有限公司
| 緹山
| 優異獎
| 公營房屋
| 昇捷管理服務有限公司
| 建造業輸入勞工計劃元朗潭尾宿舍
| 卓越獎
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| 中國海外物業服務有限公司
| 蘇屋邨
| 卓越獎
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| 房屋署
| 皇后山邨管理團隊
| 優異獎
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| 香港房屋委員會
| 善用公屋資源分組
| 優異獎
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| 香港房屋委員會
| 房屋署蝴蝶邨辦事處
| 優異獎
| 最佳危機管理團隊
| 帝譽服務有限公司
| Wetland Seasons Park
| 大獎
| 中國海外物業服務有限公司
| 歌賦嶺客戶服務中心
| 卓越獎
| 香港房屋委員會
| 房屋署耀東邨辦事處
| 卓越獎
| 信和物業管理有限公司
| 奧海城危機管理小隊
| 優異獎
| 最佳環境、社會和企業管治團隊
| 康業服務有限公司
| 華景山莊
| 大獎
| 啟勝管理服務有限公司
| 新時代中城服務處
| 卓越獎
| 愉景灣服務管理有限公司
| 愉景灣服務管理有限公司
| 卓越獎
| 仲量聯行物業管理有限公司
| 中國建設銀行中心大廈管理團隊
| 優異獎
| 啟勝管理服有限公司
| 創紀之城五期及apm
| 優異獎
| 信和物業管理有限公司
| 帝國中心
| 優異獎
| 最佳安全管理團隊
| 啟勝管理服務有限公司
| 環球貿易廣場團隊
| 大獎
| 港鐵公司
| 香港物業業務單位-御龍山
| 卓越獎
| 香港鐵路有限公司
| SEA TO SKY 及港鐵物業安全部
| 優異獎
| 南豐物業管理
| 安全組
| 優異獎
| 最佳創新概念
| 仲量聯行物業管理有限公司
| Innovation Workgroup
| 大獎
| 康業服務有限公司
| 北角匯
| 卓越獎
| 南豐物業管理
| AIRSIDE
| 優異獎
| 康業服務有限公司
| Mikiki
| 優異獎
| 中國海外物業服務有限公司
| 蘇屋邨
| 優異獎
評審團名單（按英文姓氏A-Z序列）
| 首席評審
| 謝偉銓先生, BBS, JP
| 香港立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員
| 評審團成員 (按英文字母排序)
| 陳柏祥先生
| 香港特別行政區機電工程署副署長/規管服務
| 陳欽勉先生
| 香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事
| 鄭玉琴女士
| 香港房屋經理學會會長
| 鄭錦華博士
| 香港物業管理公司協會會長
| 張天祥博士, SBS
| 香港綠色建築議會主席
| 趙麗霞教授, MH, JP
| 香港大學建築學院城市規劃及設計系教授
| 周駿齡先生
| 房屋經理註冊管理局主席
| 馮浩賢先生, JP
| 香港特別行政區勞工處副處長 (職業安全及健康)
| 何烱光先生
| 建造業議會行業發展總監
| 何志誠工程師
| 香港品質保證局主席
| 許智文教授, MH, JP
| 香港城市大學公共及國際事務學系講座教授
| 麥善鳴女士
| 香港科技園公司首席營運總監
| 黃江天博士, BBS, JP
| 物業管理業監管局主席
| 黃寶珍女士
| 香港房屋經理學會精英大獎2024籌委會主席
| 黃英傑先生
| 特許房屋經理學會主席
| 任志浩教授
| 香港理工大學建築及房地產學系系主任及教授
| 楊耀輝先生, JP
| 香港特別行政區房屋署副署長（屋邨管理）
| 余寶美女士, JP
| 香港特別行政區屋宇署署長
關於香港房屋經理學會
香港房屋經理學會下稱（"學會"）成立於1988年11月29日，按照公司法例（香港法例第32章）以有限公司形式註冊。同時由1997年5月9日開始按照香港房屋經理學會條例（第507章，本為1997年第34號）正式成立為一個註冊法團。香港房屋經理學會於2020年獲物業管理業監管局認可成為首批發牌制度下的認可專業團體。