香港房屋經理學會精英大獎2024頒發60獎項 表揚業界精英

香港 - 2024年11月24日 - 由香港房屋經理學會（下稱「學會」）舉辦的「香港房屋經理學會精英大獎2024」頒獎典禮圓滿結束。是次頒獎典禮榮幸邀得香港特別行政區房屋局副局長戴尚誠先生JP擔任主禮嘉賓，同場雲集各企業領導層、專業人士、學術機構代表及業界翹楚，一起分享得獎者的喜悅。



圖1: 香港房屋經理學會精英大獎2024頒獎典禮主禮嘉賓香港特別行政區房屋局副局長戴尚誠先生JP致辭

圖2: 香港房屋經理學會精英大獎2024首席評審物業管理業監管局主席謝偉銓先生 BBS, JP為頒獎典禮致辭

圖3: 香港房屋經理學會會長游錦輝先生致辭

圖4: 香港房屋經理學會精英大獎2024完滿結束，一眾嘉賓及評審於台上合照留念。

香港房屋經理學會舉辦大獎的目的，是肯定本地物業管理從業員及團隊的傑出貢獻，表揚他們的專業精神與卓越成就。本屆大獎特別增加兩個因應新時代需要而應運而生的獎項類別，分別是: 一)「最佳環境、社會和企業管治團隊」獎項，旨在表揚於日常工作中充分實踐ESG概念及運作的團隊; 二)「最佳安全管理團隊」獎項，旨在表揚日常管理運作中能有效地實施防禦性安全管控措施，並彰顯卓越的安全管理表現的團隊。



本屆共設七個獎項類別，分別為傑出經理、傑出主任、傑出團隊、最佳危機管理團隊、最佳環境、社會和企業管治團隊、最佳安全管理團隊以及最佳創新概念。比賽獲業界踴躍參與，一共收到240份提名。經過由19位重量級翹楚擔任的專業評審團嚴謹挑選及面談後，最終敲定表現最優秀的物業管理精英和團隊的得獎名單。



香港房屋經理學會會長游錦輝先生表示：「本屆大獎歷時10個月，從2024年2月開始接受提名，到今天迎來最終的結果。今年的提名質量令人讚賞，各位評審的辛勤付出，無私而客觀的評選，造就了今天的大獎結果。每一位獲獎者，無論是個人還是團隊，都經歷了激烈的競爭，憑藉其出色的專業能力脫穎而出。他們應該為此感到驕傲，這份榮譽是對他們過往努力的最佳肯定。」



香港房屋經理學會精英大獎2024得獎名單

