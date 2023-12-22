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市場資訊
2023-12-22 14:50:00

香港挪亞方舟聖誕呈獻「寵樂童萌大派對」 號召有毛孩或小孩齊齊參加 體驗一趟人寵共融奇趣派對

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毛孩已成為不少香港家庭的一份子，受到眾人寵愛並為許多人來更多温馨幸福感。香港挪亞方舟由即日至202411 (逢星期六、日及公眾假期) 推出「寵樂童萌大派對」首度帶來一連串專屬毛孩的主題活動，讓一眾汪星人喵星人及其他主子，也可同來歡度佳節活動同時歡迎與摯愛家人及朋友齊來參與，體驗一趟人寵共融的奇趣派對！

林林總總的活動，無論是毛孩穿上主題服飾穿梭於8場景萌爆拍攝的「萌寵攝影棚」、萌寵發揮運動細胞的「毛孩躍動天地」特意為毛孩打造聖誕節慶造型園內不同展館及綠意公園打卡的超「毛」Petwalk有獎遊戲均會令主子滿心歡喜。而小朋友亦可踏入寵物診所的模擬場景，體會獸醫日常任務「智萌小獸醫」培育對動物的關懷及愛護大小文青亦可發揮手藝，參加「毛絨小萌寵D.I.Y.」、「甜趣動物糖D.I.Y.」、「聖誕曲奇設計工房」及「夢幻夜燈藝工房」，不單是親子同樂好去處，亦可為摯愛添上節日暖意！

 

「寵樂童萌大派對」特聯同挪亞方舟度假酒店及太陽村莊，分別推出「寵寵毛孩Dogcation度假套票」及「寵樂毛孩窩心度假套票」，好讓與摯愛狗狗入住，盡情遊歷馬灣秘境，來一趟親親大自然的清新旅程，其中「寵寵毛孩Dogcation度假套票」，房價由 HK$2,200 (每房每晚)，包括早餐、晚餐、「寵物犬禮品套裝」、「寵物犬專屬設施」及免費參加「夢幻夜燈藝工房」。而「寵樂毛孩窩心度假套票」，溫馨家庭房由 HK$750 (每房每晚)，包括「寵物犬禮品套裝」及「寵物犬專屬設施」。

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此外，酒店推出四款節慶美饌，包括：「璀璨盛饌 - 聖誕佳節自助餐」(午餐及晚餐)、以高質和牛入饌的「海鮮。和牛」嚐味冬日自助晚餐、「Chill饗海景燒烤盛薈」主題特級美饌以及融合萌寵造型元素的「果逸寵愛海景下午茶」。更特別於酒店增設戶外悠閒專區，讓寵主與主子在大自然美景包圍下，分別品味下午茶外賣美點及寵物專屬食品，共享恬時光。
**凡於「寵樂童萌大派對」之舉行日子，每購買兩張遊客門票可獲贈10遊戲代幣及總值HK$200 現金券，遊戲代幣可用參加部份活動，而現金券則可作園內購物或飲食之用。
**帶同寵物進入主題公園之遊客，須購買「人寵共樂」遊玩套票，備有多項選擇，其中部份選項包括寵物專用巴士服務 (來往青衣青敬路與香港挪亞方舟)

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查詢：3411 8888 / 3411 8836  
WhatsApp9664 1021

網頁：https://www.noahsarkhotel.com.hk

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