香港挪亞方舟聖誕呈獻「寵樂童萌大派對」 號召有毛孩或小孩齊齊參加 體驗一趟人寵共融奇趣派對

毛孩已成為不少香港家庭的一份子，受到眾人寵愛，並為許多人帶來更多温馨幸福感。香港挪亞方舟由即日至2024年1月1日 (逢星期六、日及公眾假期) 推出「寵樂童萌大派對」，首度帶來一連串專屬毛孩的主題活動，讓一眾汪星人、喵星人及其他主子，也可同來歡度佳節。活動亦同時歡迎與摯愛家人及朋友齊來參與，體驗一趟人寵共融的奇趣派對！

林林總總的活動，無論是為毛孩穿上主題服飾，穿梭於8大場景萌爆拍攝的「萌寵攝影棚」、讓萌寵發揮運動細胞的「毛孩躍動天地」、特意為毛孩打造聖誕節慶造型，遊歷園內不同展館及綠意公園打卡的超「毛」Petwalk有獎遊戲，均會令主子滿心歡喜。而小朋友亦可踏入寵物診所的模擬場景，體會獸醫日常任務的「智萌小獸醫」，培育對動物的關懷及愛護；大小文青亦可發揮手藝，參加「毛絨小萌寵D.I.Y.」、「甜趣動物糖D.I.Y.」、「聖誕曲奇設計工房」及「夢幻夜燈藝工房」，不單是親子同樂好去處，亦可為摯愛添上節日暖意！