香港 - 2024年10月24日 - 香港搵律師網正式推出全新AI法律判斷工具，旨在為市民提供一個便捷的途徑來了解自己的行為是否觸犯法律。這款工具不僅可以解答具體的法律問題，還能根據香港現行法例，判斷出用戶的情況是否構成犯罪行為。服務宗旨在於透過技術輔助市民解決法律疑惑，節省他們尋找律師的初步時間和成本。
這款AI法律判斷工具背後由全球領先的語言模型GPT-4提供支持，並且特別針對香港的法例進行了學習和訓練。用戶只需輸入自己的具體情況，AI便會根據當前的法規進行分析，判斷是否觸犯法律及違反哪一條條例。與簡單的「是」或「否」回答不同，AI有時候也會根據不同情況作出靈活判斷，為用戶列出可能的解決辦法和法律風險，提供更具彈性的答案。
例如，用戶可以輸入以下問題，來獲得該工具的分析：
例子1
我在不知情的情況下幫助一個詐騙集團工作，整個過程我都以為自己是進行正常工作，內容是設計遊戲人物，亦沒有跟其他同事多作溝通，直到警察上門拉人，我才知道這間公司原來一直進行詐騙。我有犯法嗎？
AI回答（中文）：
視情況而定
對於您提到的情況，是否構成犯罪將取決於多個因素，包括您的意圖、行為的性質以及您在工作過程中是否有盡合理的注意義務。
法律分析
根據《盜竊罪條例》及《刑事罪條例》，犯罪行為一般需要有故意或明知違法的意圖。如果您在工作過程中確實不知該公司從事欺詐活動，那麼您可能無法被認定為有罪。具體分析如下：
- 意圖：在刑法中，犯罪行為通常需要有意圖或故意。在您的情況下，若您可以證明自己對該公司的真正業務完全不知情，這可以作為辯護點。
- 合理的注意義務：法院通常會考慮一個人是否在知情上盡了合理的注意義務。如果您能證明自己在工作中一貫地遵循了適當的行業標準和常識，這可能有助於獲得減輕處罰。
- 合作態度：如果您在警方調查中主動配合，並提供了有關該公司的所有信息，這也可能會被認為是一種減輕情節。
引用法律條文
根據《刑事罪條例》第10條，犯罪必須具備有意識的故意行為，才能被認定為犯罪。
進一步分析
以下是幾個可能的場景，及其法律後果：
- 場景一：如果您能證明自己完全不知情並且沒有意圖參與欺詐，則不太可能被控以任何犯罪。
- 場景二：如果警方認為您在流程中有失職（例如，明知不應合作卻仍然接受工作），則可能會考慮起訴的可能性。
- 場景三：如果您意識到某些可疑行為卻選擇無視，那麼法律上可能會對您產生某些責任。
綜合以上分析，是否構成犯罪主要取決於您在該過程中的知情程度和意圖。
免責聲明：以上信息僅供參考，不構成法律建議。我建議您通過我們的網站尋求專業律師協助以獲得具體建議：https://hkfindlawyer.com/contact-us/.
例子2
我在地鐵摸了一位女性的腳趾，算犯法嗎？
AI回答：
否，這本身並不構成犯罪。然而，行為的背景和情境對於判斷是否會產生法律後果至關重要。
詳細解釋
如果這個行為是無意的且沒有不當意圖，通常不會構成犯罪行為。然而，了解法律背景是至關重要的：
- 如果行為是無意的，並且發生在擁擠的通勤中，這可能會被視為一次不幸的意外。
- 如果行為是故意的，並且被對方認為是不受歡迎的，則可能根據相關法律被視為襲擊或騷擾行為。
- 根據《性罪行條例》（第200章），任何性質不當且未經同意的身體接觸，都可能引發刑事指控。第2條明確規定：「任何人如未經同意進行性質不當的行為，均屬犯罪行為。」
假設場景分析
- 場景一：您在試圖保持平衡時不小心擦到了她的腳趾。在這種情況下，可能不會有法律後果。
- 場景二：您故意摸了她的腳趾，並且她表達了不適。這可能會被視為騷擾，並可能導致對您的投訴。
- 場景三：如果對方認為這是持續不受歡迎行為的一部分，儘管最初的行為似乎微不足道，這可能會升級為騷擾指控。
總結來說，在中性情境下，觸碰他人的腳趾可能不會違法，但對方的感受和您行為的意圖是關鍵因素。建議避免任何不受歡迎的肢體接觸，以免引起誤會。
免責聲明：本回覆僅供資訊參考，不構成法律建議。建議您就具體法律問題諮詢合資格律師。如需專業協助，請訪問我們的網站。
例子3
我借了戶口給人，獲取了報酬。後來警察說該人用我的戶口洗黑錢，我算犯法嗎？
AI回答（中文）：
視情況而定
根據香港法律，使用他人銀行帳戶進行金錢交易，尤其是在涉及非法活動如洗錢的情況下，可能會引發法律責任。但具體的法律後果取決於多種因素，包括您的知情程度和參與允許交易的性質。
根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，任何人如參與、協助或促使其帳戶用於洗錢活動，均可能面臨刑事責任。
法律根據
- 洗錢定義：根據《有組織及嚴重罪行條例》，洗錢指的是用於掩飾起源或性質的犯罪所得。
- 知情與無知：如果您無法證明您對帳戶的非法使用毫不知情，您可能會被認為有責任。
- 協助或從中獲利：如果您因使帳戶被用於洗錢而獲得回報，這會加重您的責任。
假設場景分析
- 情境一：您通過帳戶轉賬，但完全不知道對方的非法活動。若您能提供證據證明這一點，可能可以免除任何法律責任。
- 情境二：您知情但仍然借出帳戶。這種情況下，您可能會被控以協助洗錢，並可能面臨刑事指控。
- 情境三：您在借出帳戶的過程中與對方有書面或口頭合同，並且對方未告知任何非法用途。如果這些事實能被證明，您可能在法律上更有可能被視為無辜。
總結來說，您需要根據具體證據和情境來評估自己的法律責任，建議您立即諮詢專業律師以深入了解您的權利和責任。
免責聲明：以上僅供參考，不構成法律建議。請透過我們的網站尋求專業律師協助。聯絡我們。
其他可供AI工具回答的問題：
- 我在社交媒體上發表了一篇批評某人的文章，沒有提到他們的名字，但很多人都知道我指的是他，我有犯法嗎？
- 我幫朋友保存了一些不知名的藥物，後來發現是非法毒品，這樣我會被控藏毒嗎？
- 我威脅鄰居，如果他不借錢給我，我就會揭露他的私人問題，這算勒索嗎？
- 我誇大了自己的收入來申請更高的貸款額，這會算虛假陳述嗎？
- 我和一位外國朋友結婚以幫助他取得居留權，但我們並沒有共同生活，這算假結婚嗎？
- 我在高速公路上超速，但並未造成任何事故，這樣算危險駕駛嗎？
- 我使用隱藏相機偷拍了一位女性的不當照片，這樣我會被控窺淫罪嗎？
- 我多次向女同事發送不當信息，儘管她表示不適，這算性騷擾嗎？
這些是用戶可能會遇到的常見法律問題，AI工具能夠提供初步分析，幫助他們了解自己的行為是否可能觸犯法律。
免責聲明：AI仍在不斷學習，難免會出現錯誤或不完整的判斷。我們強烈建議用戶在收到AI的初步判斷後，仍應諮詢專業律師，確保獲得準確的法律意見。
這個工具旨在成為市民的首個法律諮詢站點，提供便捷、即時的法律指引，並輔助他們進一步尋求專業的法律服務。
未來展望：
隨著AI技術的進一步發展，香港搵律師網將持續優化該工具的準確性和涵蓋範圍。我們計劃未來加入更多針對特定法律領域的專家系統，使AI可以處理更複雜的法律問題。此外，還將引入雙語支持，並考慮與更多法律機構合作，為用戶提供更專業和全面的法律解決方案。我們相信，AI與法律的結合將極大提升市民獲取法律服務的便利性，並將逐步改變人們對法律諮詢的傳統認知。
關於香港搵律師網
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