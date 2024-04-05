香港救助兒童會舉辦首屆救助兒童獎，以慶祝香港分會成立15周年，並表揚各界人士和企業對兒童的貢獻。活動設救助兒童青年獎(35歲或以下)、個人獎(36歲或以上)及企業獎，現正接受提名，截止日期至2024年5月15日。獎項評審團成員由社會各界的知名人士組成，擁有豐富的專業知識和經驗，確保評審過程全面公平公正。「救助兒童獎」藉著嘉許為兒童無私付出的力量，展現機構為「賦能兒童 改變未來」的堅定承諾，並繼續與兒童及社會各界手牽手邁步向前，為兒童創造更美好的將來。
詳情：https://savethechildren.org.hk/en/childrens-champion-award/
日報
香港救助兒童會 首屆「救助兒童奬」
香港救助兒童會舉辦首屆救助兒童獎，以慶祝香港分會成立15周年，並表揚各界人士和企業對兒童的貢獻。活動設救助兒童青年獎(35歲或以下)、個人獎(36歲或以上)及企業獎，現正接受提名，截止日期至2024年5月15日。獎項評審團成員由社會各界的知名人士組成，擁有豐富的專業知識和經驗，確保評審過程全面公平公正。「救助兒童獎」藉著嘉許為兒童無私付出的力量，展現機構為「賦能兒童 改變未來」的堅定承諾，並繼續與兒童及社會各界手牽手邁步向前，為兒童創造更美好的將來。