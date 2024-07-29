香港救助兒童會15週年 首辦「救助兒童獎」表彰13位守護兒童無名英雄

香港救助兒童會慶祝成立15週年，在上週六（27日）於中環街市舉辦救助兒童獎頒獎典禮和相片展覽。星級靚媽陳凱琳和童星黃梓樂出席典禮支持，鼓勵社會各界為兒童帶來更光明的未來。首屆「救助兒童獎」表揚對香港及世界各地兒童帶來正面改變的傑出人士、企業及慈善基金會。今年有13位得獎人士和得獎機構，他們以不同方式為兒童出力。公眾可於年7月31日或以前到中環街市2樓參觀相片展覽，展出機構在香港及世界各地受惠兒童的故事，與大眾分享改變兒童未來的工作。
得獎者名單如下：
【2024救助兒童青年獎】
- 「JUST FEEL 感講」共同創辦人郭梓樂Matthew （23歲）
- Game On Hong Kong 義教運動平台創辦人吳日燊Owen （15歲）
- 氣候倡議行動者、MyGreenMantra創辦人Dhaanya Ganeriwal & Reaha Ganeriwal（12歲和11歲）
【2024救助兒童獎（個人組別）】
- 「專注不足／過度活躍症（香港）協會」創會成員伍敏姿Marcia
- 緊急寄養家庭成員、愛心二手站創辦人龔黃螢敏Linda
- 博雅思教育中心創辦人陳卓琪Twiggy
- 陳校長免費補習天地創辦人陳葒
【2024救助兒童獎（企業組別）】
- 建築設計工作室： AaaM Limited
- 慈善組織：智行基金會
- 慈善組織：音樂兒童基金會
- 本地企業、電子支付系統：八達通
- 慈善基金：香港麥當勞叔叔之家慈善基金
- 嬰幼兒及學前電子學習產品企業：偉易達集團
了解更多：https://savethechildren.org.hk/childrens-champion-award/