香港數碼資產學會 HKDAS InnoFront 2024 Web3安全方案隊伍勝出 近二十家企業參與Web3科技人才招聘

香港數碼資產學會（「HKDAS」）與合作夥伴香港數碼港和冠名贊助商歐科雲鏈（1499.HK）攜手舉辦歷時兩天的第三屆創業大賽InnoFront 2024，已於2月25日在數碼港完滿落幕。
比賽獲香港應用科技研究院、投資推廣署等多間機構及本地與海外頂尖大學，包括香港科技大學、中文大學、香港大學、城市大學、理工大學等積極支持。參賽團隊來自不同國家及領域，成員包括學生、專業人士及創業團隊，其中還有專程從外地到香港參賽的團隊。
比賽經過多重遴選，最終由香港數碼港的首席財務官劉業民先生為首、歐科雲鏈主席任煜男先生、全球首位發行華語音樂NFT藝術家陳奐仁先生和學會創會人區偉志先生組成的評判團選出6項獎項的得獎隊伍。獲獎團隊根據人工智能、區塊鏈及網絡安全（Artificial Intelligence, Blockchain and Cybersecurity）為主題，提供創新理念及建議項目。
學會主席劉永耀先生勉勵年輕創業家要對香港科技發展有使命感， 一同為產業未來努力。 他亦鼓勵獲獎隊伍積極參與前沿技術研發和應用推廣，對社會及Web3生態圈作正面影響。得獎隊伍共獲得總值10萬港元獎金及於活動上與業界菁英見面，接受咨詢並商討合作機會。
頒獎典禮上，zkMe榮獲冠軍、KRIP獲亞軍、季軍為ReelSIghts AI、Focus Tech同時獲得了最佳創新獎及優異獎狀、Vinfo兼獲最具前瞻獎及優異獎，以及FinCatch獲得優異獎。冠軍團隊zkMe表示，本次比賽為他們與投資人建立了更緊密的聯繫，期待與投資人進一步深入合作。
得獎團隊項目介紹：
冠軍：zkMe 利用零知識證明（Zero-Knowledge Proof）和多方計算（Secure Multi-Party Computation）生成匿名的身份證明，並連接到用戶選擇的系統上。服務提供商可以核實用戶身分同時保障客戶個人私隱不被洩露；
亞軍：KRIP 透過人工智能技術，將信用卡交易優惠的資料整理成易於搜尋的格式，以提供更個性化的用戶體驗；
季軍：ReelSIghts AI運用人工智能技術，分析用戶喜好，提供個人化行銷服務、活動和內容；
優異獎
Focus Tech 利用眼睛檢查機器和應用程式的整合，為斜視康復提供了個人化的計劃和進度追蹤。同時，使用區塊鏈技術儲存檢查結果，有助於提高康復的效率和準確性;
Vinfo 利用大語言模型幫助使用者辨別社交媒體消息的真偽，減少假消息的流通和影響；
FinCatch 利用大語言模型幫助使用者分析金融市場，尋找資訊和公司的潛在關係，捕捉投資機會。
總決賽評審於賽後給參賽團隊對Web3技術的應用提出寶貴建議。香港數碼港首席財務官暨首席評審劉業民先生向得獎隊伍表達祝賀，並提醒團隊在講解項目時，不論長處還是短版均要真誠表達，因為評委及業界專業人士很容易辨別項目的真實情況；歐科雲鏈主席任煜男先生認為web3的去中心化屬性能賦予年輕人更多平等的機會，鼓勵年輕一代要保持開放的態度，多學習並參與到Web3行業中一眾線上線下活動或項目建設；藝術家陳奐仁先生建議團隊保持謙遜，積極向優秀人才學習，將技術項目簡化，並留意市場發展，規劃完善的執行和退出策略。同時，他鼓勵創業家持續嘗試和努力；學會創辦人區偉志先生表示，今年的參賽隊伍水平很高，項目都能找到市場痛點，希望各得獎隊伍其後可優化項目設計，並籌集資金繼續發展。
學會秘書長暨比賽籌委會主席駱嘉莉女士表示，學會將致力通過各種活動，包括社交活動、生涯規劃、技能培訓和行業專家指導，培育、發掘、吸引人才，促進數碼資產生態圈的創新發展。作為香港城市大學Fintech Trailblazers的戰略合作夥伴，學會樂意為有意創業的年輕人提供專業意見及分享經驗。歡迎參賽者加入義工團隊，一起發展香港數碼資產學會，共同推進這新興行業的發展。
另外，今年比賽新增科技人才招聘環節，讓參賽者及其他院校學生與近二十家企業代表進行面對面交流，拓展商業人脈，發掘職業發展機遇。學會將積極回應參與者意見，持續為年輕人提供更多類似的機會，幫助他們更好地了解新興產業，拓展職業視野。
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