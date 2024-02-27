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2024-02-27 14:00:00

香港數碼資產學會 HKDAS InnoFront 2024 Web3安全方案隊伍勝出 近二十家企業參與Web3科技人才招聘

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香港數碼港劉業民先生、歐科雲鏈任煜男先生與香港數碼資產學會劉永耀先生、歐偉志先生、陳奐仁先生與得獎團隊合影。

香港數碼資產學會（「HKDAS」）與合作夥伴香港數碼港和冠名贊助商歐科雲鏈（1499.HK）攜手舉辦歷時兩天的第三屆創業大賽InnoFront 2024，已於2月25日在數碼港完滿落幕。

比賽獲香港應用科技研究院、投資推廣署等多間機構及本地與海外頂尖大學，包括香港科技大學、中文大學、香港大學、城市大學、理工大學等積極支持。參賽團隊來自不同國家及領域，成員包括學生、專業人士及創業團隊，其中還有專程從外地到香港參賽的團隊。

比賽經過多重遴選，最終由香港數碼港的首席財務官劉業民先生為首、歐科雲鏈主席任煜男先生、全球首位發行華語音樂NFT藝術家陳奐仁先生和學會創會人區偉志先生組成的評判團選出6項獎項的得獎隊伍。獲獎團隊根據人工智能、區塊鏈及網絡安全（Artificial Intelligence, Blockchain and Cybersecurity）為主題，提供創新理念及建議項目。

學會主席劉永耀先生勉勵年輕創業家要對香港科技發展有使命感， 一同為產業未來努力。 他亦鼓勵獲獎隊伍積極參與前沿技術研發和應用推廣，對社會及Web3生態圈作正面影響。得獎隊伍共獲得總值10萬港元獎金及於活動上與業界菁英見面，接受咨詢並商討合作機會。

香港數碼資產學會主席劉永耀勉勵年輕創業家要對香港科技發展有使命感，一同為產業未來努力。

頒獎典禮上，zkMe榮獲冠軍、KRIP獲亞軍、季軍為ReelSIghts AI、Focus Tech同時獲得了最佳創新獎及優異獎狀、Vinfo兼獲最具前瞻獎及優異獎，以及FinCatch獲得優異獎。冠軍團隊zkMe表示，本次比賽為他們與投資人建立了更緊密的聯繫，期待與投資人進一步深入合作。


得獎團隊項目介紹：
冠軍：zkMe 利用零知識證明（Zero-Knowledge Proof）和多方計算（Secure Multi-Party Computation）生成匿名的身份證明，並連接到用戶選擇的系統上。服務提供商可以核實用戶身分同時保障客戶個人私隱不被洩露；
亞軍：KRIP 透過人工智能技術，將信用卡交易優惠的資料整理成易於搜尋的格式，以提供更個性化的用戶體驗；
季軍：ReelSIghts AI運用人工智能技術，分析用戶喜好，提供個人化行銷服務、活動和內容；
優異獎
Focus Tech 利用眼睛檢查機器和應用程式的整合，為斜視康復提供了個人化的計劃和進度追蹤。同時，使用區塊鏈技術儲存檢查結果，有助於提高康復的效率和準確性; 
Vinfo 利用大語言模型幫助使用者辨別社交媒體消息的真偽，減少假消息的流通和影響；
FinCatch 利用大語言模型幫助使用者分析金融市場，尋找資訊和公司的潛在關係，捕捉投資機會。
 

總決賽評審於賽後給參賽團隊對Web3技術的應用提出寶貴建議。香港數碼港首席財務官暨首席評審劉業民先生向得獎隊伍表達祝賀，並提醒團隊在講解項目時，不論長處還是短版均要真誠表達，因為評委及業界專業人士很容易辨別項目的真實情況；歐科雲鏈主席任煜男先生認為web3的去中心化屬性能賦予年輕人更多平等的機會，鼓勵年輕一代要保持開放的態度，多學習並參與到Web3行業中一眾線上線下活動或項目建設；藝術家陳奐仁先生建議團隊保持謙遜，積極向優秀人才學習，將技術項目簡化，並留意市場發展，規劃完善的執行和退出策略。同時，他鼓勵創業家持續嘗試和努力；學會創辦人區偉志先生表示，今年的參賽隊伍水平很高，項目都能找到市場痛點，希望各得獎隊伍其後可優化項目設計，並籌集資金繼續發展。

學會秘書長暨比賽籌委會主席駱嘉莉女士表示，學會將致力通過各種活動，包括社交活動、生涯規劃、技能培訓和行業專家指導，培育、發掘、吸引人才，促進數碼資產生態圈的創新發展。作為香港城市大學Fintech Trailblazers的戰略合作夥伴，學會樂意為有意創業的年輕人提供專業意見及分享經驗。歡迎參賽者加入義工團隊，一起發展香港數碼資產學會，共同推進這新興行業的發展。

另外，今年比賽新增科技人才招聘環節，讓參賽者及其他院校學生與近二十家企業代表進行面對面交流，拓展商業人脈，發掘職業發展機遇。學會將積極回應參與者意見，持續為年輕人提供更多類似的機會，幫助他們更好地了解新興產業，拓展職業視野。

www.HKDAS.net
[email protected]

香港數碼資產學會團隊與業界菁英導師們一同為參賽者提供指導，幫助提高項目水平。

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