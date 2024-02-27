香港數碼資產學會 HKDAS InnoFront 2024 Web3安全方案隊伍勝出 近二十家企業參與Web3科技人才招聘

香港數碼資產學會（「HKDAS」）與合作夥伴香港數碼港和冠名贊助商歐科雲鏈（1499.HK）攜手舉辦歷時兩天的第三屆創業大賽InnoFront 2024，已於2月25日在數碼港完滿落幕。 比賽獲香港應用科技研究院、投資推廣署等多間機構及本地與海外頂尖大學，包括香港科技大學、中文大學、香港大學、城市大學、理工大學等積極支持。參賽團隊來自不同國家及領域，成員包括學生、專業人士及創業團隊，其中還有專程從外地到香港參賽的團隊。 比賽經過多重遴選，最終由香港數碼港的首席財務官劉業民先生為首、歐科雲鏈主席任煜男先生、全球首位發行華語音樂NFT藝術家陳奐仁先生和學會創會人區偉志先生組成的評判團選出6項獎項的得獎隊伍。獲獎團隊根據人工智能、區塊鏈及網絡安全（Artificial Intelligence, Blockchain and Cybersecurity）為主題，提供創新理念及建議項目。 學會主席劉永耀先生勉勵年輕創業家要對香港科技發展有使命感， 一同為產業未來努力。 他亦鼓勵獲獎隊伍積極參與前沿技術研發和應用推廣，對社會及Web3生態圈作正面影響。得獎隊伍共獲得總值10萬港元獎金及於活動上與業界菁英見面，接受咨詢並商討合作機會。

頒獎典禮上，zkMe榮獲冠軍、KRIP獲亞軍、季軍為ReelSIghts AI、Focus Tech同時獲得了最佳創新獎及優異獎狀、Vinfo兼獲最具前瞻獎及優異獎，以及FinCatch獲得優異獎。冠軍團隊zkMe表示，本次比賽為他們與投資人建立了更緊密的聯繫，期待與投資人進一步深入合作。

得獎團隊項目介紹：

冠軍：zkMe 利用零知識證明（Zero-Knowledge Proof）和多方計算（Secure Multi-Party Computation）生成匿名的身份證明，並連接到用戶選擇的系統上。服務提供商可以核實用戶身分同時保障客戶個人私隱不被洩露；

亞軍：KRIP 透過人工智能技術，將信用卡交易優惠的資料整理成易於搜尋的格式，以提供更個性化的用戶體驗；

季軍：ReelSIghts AI運用人工智能技術，分析用戶喜好，提供個人化行銷服務、活動和內容；

優異獎

Focus Tech 利用眼睛檢查機器和應用程式的整合，為斜視康復提供了個人化的計劃和進度追蹤。同時，使用區塊鏈技術儲存檢查結果，有助於提高康復的效率和準確性;

Vinfo 利用大語言模型幫助使用者辨別社交媒體消息的真偽，減少假消息的流通和影響；

FinCatch 利用大語言模型幫助使用者分析金融市場，尋找資訊和公司的潛在關係，捕捉投資機會。

