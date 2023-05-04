香港日本文化協會遷址北角 環境設施更完善 日本駐港總領事望續培育人才 促進港日友誼

創立於1962年的香港日本文化協會，多年來主辦各類型演講、展覽及研討等活動，同時開設日語課程，促進港日友好交流及相互了解。協會為配合發展，今年初遷址往北角甲級商業大廈。適逢本港全面復常，協會日前舉行開幕典禮，邀得日本駐港總領事岡田健一大使等眾多嘉賓與校友到賀，場面熱鬧。

香港日本文化協會兼日本語講座校舍新址座落於北角泓富產業千禧廣場，內𥚃佈置淡雅，設備完善。主席黃碧兒在典禮致辭時提到，協會自2000年起接辦原由日本駐港總領事館營運的日本語講座，及後又受日本政府文部科學省屬下的日本學生支援機構(JASSO)委託，在港舉辦日本留學考試(EJU)，多年來一直在中環總部推廣日本語文及日本文化。

黃碧兒續指，協會近年受疫情衝擊，影響課程安排以至收生人數。協會深思熟慮，決定遷址北角，既有交通樞紐的地利，亦有廣大目標學生的人和，同時趁機改善校舍影音、科技及環境，提升學習體驗。

日本駐港總領事岡田健一大使致賀辭時指出，香港是日本非常重要的伙伴，兩地人員交流頻繁，經濟聯繫密切。而協會多年來舉辦不同活動，致力培育本港人才，連繫兩地。岡田大使希望協會在促進港日友好方面，繼續擔當重要角色。

在開幕典禮表演環節中朗誦日本作家宮澤賢治詩《不輸給雨》、學習日語6年的蘇捷先生受訪謂，當年一位獲得日本政府獎學金留學當地的同事，向他推介協會的課程，強調直指教學內容扎實的優點。他報讀後學習至今，亦覺非常值得，最欣賞校方給予同學很多寫作訓練，補足日本語能力試未有涵蓋的部分。

協會事務局長兼日本語講座校長高橋李玉香博士表示，校方著重師資，既有日本導師，亦有留學日本擁有碩士資歷的本地導師，全部用心講學，強調文法的重要，讓學生有更好的日語根基。