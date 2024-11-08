由香港時裝設計師協會主辦、「文創產業發展處」資助的《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》，將首度於11月25日選址中環全新地標The Henderson舉行。作為首屆香港時裝薈的基石，這場開創性的高級訂製時裝表演旨在創建重要的時尚活動以連接內地、香港和全球時尚圈，締造一個欣賞全球高級訂製服設計師卓越工藝的難得機會，讓來自世界各地的時尚達人能夠親身見證全球高級訂製服設計師的卓越工藝，同時確立香港作為重要的時尚樞紐及東西方文化的橋樑，最終惠及本地經濟。時裝表演結束後將舉行訂購展，為設計師與本地及國際客戶提供深入交流的機會，提供獨特的高級訂製服裝訂購體驗。
VIRTUOSE：高級訂製服的藝術
日報
香港時裝設計師協會40周年 首辦《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》
由香港時裝設計師協會主辦、「文創產業發展處」資助的《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》，將首度於11月25日選址中環全新地標The Henderson舉行。作為首屆香港時裝薈的基石，這場開創性的高級訂製時裝表演旨在創建重要的時尚活動以連接內地、香港和全球時尚圈，締造一個欣賞全球高級訂製服設計師卓越工藝的難得機會，讓來自世界各地的時尚達人能夠親身見證全球高級訂製服設計師的卓越工藝，同時確立香港作為重要的時尚樞紐及東西方文化的橋樑，最終惠及本地經濟。時裝表演結束後將舉行訂購展，為設計師與本地及國際客戶提供深入交流的機會，提供獨特的高級訂製服裝訂購體驗。