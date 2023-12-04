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市場資訊
2023-12-04 16:10:00

香港智營設計大賞2024正式啟動　年度主題「Raise & Shine」　冀本地設計發光發亮

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香港出口商會會長孫榮聰先生在開幕典禮致辭時表示，智營大賞鼓勵企業升級轉型，實現「設計 x 戰略 x 科技 = 智慧商業」的經營策略。

由香港出口商會主辦的香港智營設計大賞2024，已於2023年1114日正式啟動，開幕典禮由立法會批發及零售界議員邵家輝擔任主禮嘉賓。今屆智營大賞以Raise & Shine」為主題，香港出口商會會長孫榮聰表示，希望可以幫助設計師的產品發光發亮。智營大賞踏入第十三屆，大會期望繼續强化SMART DESIGN的範疇，進一步發掘、推動及宣傳香港產品設計精美與實用兼備的優點。

孫榮聰在開幕典禮致辭時表示，智營大賞鼓勵企業升級轉型，實現「設計 x 戰略 x 科技 = 智慧商業」的經營策略，同時透過活動培養本地設計人才、推廣香港原創設計，並將得獎作品帶到國際市場，提升本地及國際對香港設計及創新能力的關注。

 

今屆新增四大組別  得獎作品或有機會在東京等地展出

今屆智營大賞分為「公司組」及「概念組」兩大組別，兩個組別均劃分三個類別，包括「玩具及遊戲」、「禮品」及「家庭及家居用品」。大會今屆更在相應類別下，新增「手作及手工藝」、「戶外用品」、「大童及收藏玩具」以及「廚房及餐桌用品」四大參賽組別。得獎作品將獲安排明年4月，在香港會議展覽中心舉行的貿發局香港禮品及贈品展參展，更有機會衝出香港，參加2024年東京等地方的展覽。

立法會批發及零售界邵家輝議員，JP（中）、署理創意香港總監曹黎淑霞女士（左二）、香港出口商會會長孫榮聰先生（右二）、香港出口商會名譽會長鮑潔鈞先生（右一），以及香港出口商會副會長趙婉玲小姐（左一）一同為「香港智營設計大賞2024」進行亮燈儀式，為一連串精彩活動揭開序幕。

香港出口商會舉辦的智營大賞自2012年以來，吸引了約2500間公司及機構的報名，收集了超過4600件作品。上屆以一系列旅行袋，在「禮品」類別「優閒及旅行」組別奪得銅獎的顏文亮表示，對得獎實在喜出望外。顏文亮亦透露，對研發過程樂在其中，所有工序全部自己一手一腳包辦，之後再篩選，得獎的背囊縫製了六至七個，加上失敗的產品可能也有二三十個，整個過程有酸有甜。顏文亮認為，得獎後為自己獲得一個肯定，是很大的得益。他寄語今屆的參賽者，不用太過理會他人的意見，要專注自己的航道，繼續去做自己想做的產品。

作為今屆智營大賞的首項活動，大會以「智慧設計︰人工智能的機遇與人性化的設計」為題，安排三場主題講座，探討人工智能時代對設計界帶來的機遇趨勢和未來發展。講者包括Pinkoi營運長盧天鳳、創意總監 / 數碼創作者謝慧姍，以及Adobe 香港及台灣地區數碼媒體經理蕭家旭。

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