香港智營設計大賞2024正式啟動　年度主題「Raise & Shine」　冀本地設計發光發亮

由香港出口商會主辦的香港智營設計大賞2024，已於2023年11月14日正式啟動，開幕典禮由立法會批發及零售界議員邵家輝擔任主禮嘉賓。今屆智營大賞以「Raise & Shine」為主題，香港出口商會會長孫榮聰表示，希望可以幫助設計師的產品發光發亮。智營大賞踏入第十三屆，大會期望繼續强化SMART DESIGN的範疇，進一步發掘、推動及宣傳香港產品設計精美與實用兼備的優點。

孫榮聰在開幕典禮致辭時表示，智營大賞鼓勵企業升級轉型，實現「設計 x 戰略 x 科技 = 智慧商業」的經營策略，同時透過活動培養本地設計人才、推廣香港原創設計，並將得獎作品帶到國際市場，提升本地及國際對香港設計及創新能力的關注。

今屆新增四大組別 得獎作品或有機會在東京等地展出

今屆智營大賞分為「公司組」及「概念組」兩大組別，兩個組別均劃分三個類別，包括「玩具及遊戲」、「禮品」及「家庭及家居用品」。大會今屆更在相應類別下，新增「手作及手工藝」、「戶外用品」、「大童及收藏玩具」以及「廚房及餐桌用品」四大參賽組別。得獎作品將獲安排明年4月，在香港會議展覽中心舉行的貿發局香港禮品及贈品展參展，更有機會衝出香港，參加2024年東京等地方的展覽。