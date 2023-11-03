香港榮華臘腸期間限定 港九區買二送一優惠

香港榮華一年一度港九區買二送一大盛會終於回歸！由11月3日至5日，一連三日，臘腸、茶葉、老婆餅、各式餅食等均可享標準價買二送一優惠（券類除外），大家把握機會到港九區分店或臨時推廣攤位掃貨！

榮華臘腸榮獲Ｑ嘜優質產品標誌認證，嚴選優質豬後腿肉，加上高級玫瑰露酒及原曬豉油王，灌入天然脆薄腸衣，天然生曬，肉味香濃，味道零舍不同。皇牌產品「加瘦招牌臘腸」以新鮮豬後腿肉製造，標準價$330/斤，買二送一優惠價$660/3斤(原價$990)；「加瘦鴨膶腸」載譽歸來以新鮮豬後腿肉及鴨膶製造，標準價$330/斤，買二送一優惠價$660即有3斤(原價$990)。

顧客除了可於11月3日至5日期間到香港榮華港九區各分店享受買二送一優惠外，現設多個臨時推廣攤位，方便顧客選購精選優惠產品，包括柴灣環翠商場、小西灣廣場、油塘鯉魚門廣場、藍田啟田商場、秀茂坪商場、九龍灣淘大商場、慈雲山中心、深水埗南昌薈及大角咀港灣豪庭，更多推廣詳情可留意香港榮華Facebook專頁。

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