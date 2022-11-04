香港榮華臘腸(港九區) 限時買二送一優惠！

萬眾期待的香港榮華臘腸(港九區)買二送一優惠即將於今日(11月4日)至11月6日舉行！選購臘腸、臘味、老婆餅、各式餅食及茶葉等均可享買二送一優惠（券類除外），一年一次，機會難逢，萬勿錯過！香港榮華臘腸是元朗自家廠房製作優質的臘腸，多年來堅持選料上乘，以品質為首，榮獲香港Q嘜優質產品標誌認證，讓顧客能「買得安心，食得放心」。榮華臘腸嚴選優質豬後腿肉製成，配以高級玫瑰露酒及原曬豉油王調味，肉質柔韌帶鹹香，蒸煮後肉汁剛好滲透整條臘腸。不單可配以白飯蒸煮，讓臘腸的油香滲透飯粒之中，更可加入不同菜餚中增味添香！

推廣期內選購3斤皇牌款式加瘦招牌臘腸，優惠價只需$660；並可以$480，買3斤精選瘦肉臘腸或3斤精選鴨膶腸。除可到香港榮華港九區各分店享受買二送一優惠外，更特設多個臨時推廣攤位，方便顧客選購精選優惠產品，包括柴灣環翠商場、小西灣廣場、油塘鯉魚門廣場、藍田啟田商場、秀茂坪商場、九龍灣淘大商場、慈雲山中心及深水埗南昌薈及大角咀港灣豪庭等，詳細地址可參閱海報及留意香港榮華Facebook＆Instagram專頁了解最新資訊！

查詢：2477 9947

