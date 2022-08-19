中秋節將近，香港榮華迎來最後一輪月餅優惠，由即日至９月1０日各款傳統月餅低至65折，包括經典口味雙黃白蓮蓉月餅只售$245.5 (標準價$378)；獨特風味的伍仁金華火腿月餅，只售$258.5 (標準價 $398)。其餘各款冰皮月餅及本年度新登場月餅均以優惠價發售。另有兩款月餅新產品，同樣享有額外優惠，包括B.Duck流沙奶黃迎月月餅盒，以優惠價$185發售(標準價$278)，以及由著名藝術家許誠毅設計的十二肖「毅虎」月餅禮盒，優惠價售$198 (標準價$298)，讓你與親友歡聚團圓。
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日報
香港榮華餅家月餅最後優惠抵至65折
中秋節將近，香港榮華迎來最後一輪月餅優惠，由即日至９月1０日各款傳統月餅低至65折，包括經典口味雙黃白蓮蓉月餅只售$245.5 (標準價$378)；獨特風味的伍仁金華火腿月餅，只售$258.5 (標準價 $398)。其餘各款冰皮月餅及本年度新登場月餅均以優惠價發售。另有兩款月餅新產品，同樣享有額外優惠，包括B.Duck流沙奶黃迎月月餅盒，以優惠價$185發售(標準價$278)，以及由著名藝術家許誠毅設計的十二肖「毅虎」月餅禮盒，優惠價售$198 (標準價$298)，讓你與親友歡聚團圓。