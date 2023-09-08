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市場資訊
2023-09-08 07:30:00
日報

香港榮華餅家 各款傳統月餅低至65折起

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中秋節將近，由即日起至929日各款傳統月餅低至65，包括經典口味雙黃白蓮蓉月餅，只售$258.5 (標準價$398)；匯聚不同堅果的五仁金華火腿月餅，亦只售$271.5 (標準價$418)。各款冰皮月餅亦有優惠，包括今年新登場阿華田酷脆冰皮，加入層次豐富的麥芽脆酷，讓人陶醉於阿華田味道，現以優惠價$161.5 (標準價$258)發售；嚴選優質馬來西亞貓山王榴槤作餡料的貓山王榴槤冰皮月餅，以優惠價$210 (標準價$368)發售。立即到香港榮華各分店以優惠價選購各款月餅，與親友一起「常圓‧嘗滿」。   
熱線：2477 9947

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