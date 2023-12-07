香港檢測和認證局主辦、創新科技署全力支持 「2023-24年度檢測認證人力發展嘉許計劃」頒獎典禮圓滿結束

香港得以蓬勃發展，實有賴各行各業群策群力，當中更有不少「無名英雄」，一直默默耕耘，為社會及經濟活動的持續運行作出貢獻，而檢測和認證業便是其中之一。香港檢測和認證局（簡稱HKCTC）多年來致力推動行業的發展，積極推展「香港檢測 •香港認證」品牌，願景是把香港發展成區內的檢測和認證中心。由香港檢測和認證局主辦、創新科技署全力支持的「2023-24年度檢測認證人力發展嘉許計劃」於今天 假香港會議展覽中心舉行頒獎典禮，表揚長期全面投入人才培育的檢測認證機構，以及努力不懈發展專業和致力提升服務水平的從業員。

「2023-24年度 檢測認證人力發展嘉許計劃」頒獎典禮獲得創新科技及工業局局長 孫東教授, JP、香港檢測和認證局主席 黃永德教授、創新科技及工業局常任秘書長 麥德偉先生, JP 、創新科技署署長 李國彬 先生, JP、香港檢測和認證局 兩位前任主席 程伯中教授，SBS和 于常海教授， JP作主禮嘉賓。除了得獎者外，出席大會人士包括香港檢測和認證局及其轄下人力發展小組成員、政府官員、支持機構(包括業界、大專教育界、專業團體及公營機構)代表及一些特邀嘉賓，共超過200人聚首一堂，場面熱鬧。

香港檢測和認證局主席黃永德教授在頒獎典禮上祝賀各得獎機構及從業員，並表示：「期望藉着各位的成功例子，讓社會各界了解檢測認證業對人才的重視，促進年青人認識這個專業的使命和對社會的貢獻，協助業界吸納人才，為香港檢測認證業在科技創新時代建設可持續發展的新局面。」 擔任主禮嘉賓的創新科技及工業局孫東教授勉勵業界，他表示：「今日的嘉許是對你們優秀表現的肯定，同時我也希望大家相互學習，繼續力臻卓越，並肩同行，一起為香港、為國家的科技創新和經濟高質量發展貢獻力量。」

兩年一度的「檢測認證人力發展嘉許計劃」於2021年首次舉辦，今年為第二屆，仍維持兩大類獎項，分別為「卓越檢測認證專業人員獎」及「檢測認證人力發展機構獎」，而「卓越檢測認證專業人員獎」設「初級專業人員」和「高級專業人員」兩個組別；「檢測認證人力發展機構獎」則分為「鉑金獎」及「金獎」兩級獎項。今年的嘉許計劃繼續獲得業界熱烈支持，吸引來自不同範疇及規模的公營和私營檢測認證機構踴躍參與，並提名從業員角逐獎項。

19 位業界精英獲頒「卓越檢測認證專業人員獎」 「卓越檢測認證專業人員獎」設兩個組別，分別為適用於投身檢測和認證業，年資合計達一年至少於六年的從業員的「初級專業人員」，而「高級專業人員」則適用於已投身業界六年至少於二十年的從業員。獎項旨在表揚於不同方面表現優秀的檢測認證從業員，每位參加者須由獲認可本地檢測認證機構提名，並於該機構工作至少一年，主要負責進行測試、校正、檢驗及／或認證服務。

每份申請均由獨立評審小組進行嚴格評核，並甄選申請人進行面試，從而決定得獎者。評審小組仔細審視申請者的個案，包括：持續展現良好的主動性，學習／增進檢測認證相關的知識／技能，應用於工作上；貢獻團隊的建立，促進同事間的配合和合作；於解決工作中一些挑戰／難題上擔當主要角色，表現出多才多藝及創新思維；參與開發新的工作方式／方法／程序，從時間／資源及／或安全性方面大幅度提升服務效率等方面。 今屆嘉許計劃共19位業界精英脫穎而出，得獎者包括7位「初級專業人員」和12位「高級專業人員」。頒獎典禮上，大會邀得「卓越檢測認證專業人員獎」評審小組主席呂志宏先生向「初級專業人員」組別的得獎者頒獎；並由香港檢測和認證局前任主席程伯中教授及創新科技署署長李國彬先生頒發「高級專業人員」獎項。

各人獲頒獎座和獎狀，更會獲邀參加稍後由香港檢測和認證局舉辦的宣傳活動，期望透過這些行業內的榜樣，可吸引年輕人入行及激勵其他從業員加以仿效，攜手提升整個業界的專業水平。 35 間檢測認證機構 取 得「檢測認證人力發展機構獎」 「檢測認證人力發展機構獎」旨在表揚在推動從業員人力和專業發展方面表現卓越的獲認可檢測認證機構，包括不同業務範疇及規模的私營檢測認證公司、企業內部的實驗所，以及設於政府部門、公營機構及大學/專上院校內的實驗所等。

機構獎分為兩級，即「鉑金獎」和「金獎」。所有申請同樣由獨立評審小組進行評核，根據涵蓋4大範疇共24項準則，以決定最終得獎者。4大範疇包括：「致力推動檢測認證從業員的培訓和發展」(Commitment)、「企業提供支援以提升檢測認證從業員的能力和專業水平」(Competence)、「關懷檢測認證從業員」(Care)和「與檢測認證從業員溝通」(Communication)，而每個範疇下有6項準則。報名參加的機構達到10項準則或以上，可獲得「金獎」；而要取得「鉑金獎」的機構則需要達到19項準則或以上，以體現獲獎機構對人才培育的重視和投入。