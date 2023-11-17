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市場資訊
2023-11-17 07:30:00
日報

香港汽車修理同業商會榮譽會長王耀光 見證香港汽車維修文化演變 展出珍藏汽車工具

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跟著香港汽車修理同業商會榮譽會長王耀光(光哥)，從柴灣車房旁邊乘電梯，再穿過走廊，大門一開一眼看見一件件充滿歲月痕跡的汽車工具排列得整齊有序，這約50呎的小角落，承載著光哥50多年來維修生涯的回憶；這些難得一見的收藏，也見證著本地維修業的演變，光哥的收藏將會於1214日至17日亞博館舉行的香港國際汽車博覽(IMXpo) 公諸同好，大眾有機會可緬懷香港維修業的光輝歲月。

家族三代都出身於汽車維修界的光哥是香港精神體現的典型—爸爸30年代便從事汽車維修業，60年代，光哥15歲便跟隨爸爸入行，當年坊間沒有汽車維修的專門課程，更枉論網上學習，唯有去圖書公司買書自學。光哥在7、80年代有參與本地及港京拉力賽，並為賽車改裝及作後勤。到80年代自己開車房，擁有自己的事業。他爸爸的舊車房因收購需要遷拆，弟弟想棄掉一些古舊汽車工具時，光哥感到不捨選了部分工具帶回自己貨倉。

光哥如數家珍的介紹：「這個是引擎用的化油器、頂端附有水平珠滑動的車胎平衡器、充滿生鏽痕跡的機油罐、磅尺等，統統來自670年代，這些古董工具很多汽車維修人員都未必見過，實在是難得一見！」大部分古舊工具我相信全港只得光哥仍然擁有，公眾可以在IMXpo車展見識一下。

香港汽車維修業一直是本土汽車文化背後的動力。現在電動車蓬勃發展為汽車維修業帶來挑戰，電動車減省了很多維修工序，內部零件耗損又少，整體汽車維修生意也跌了一截，光哥其中生意來源是一班懷舊汽車的忠粉：「我們唯有跟著潮流走，世界不停轉動，難道我們現在還用蒸汽汽車？現在很多新一代的維修人員也積極學習電動車維修課程，包括電壓安全等，大家都摸住石頭過河……」其實，我們生活亦如是。

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