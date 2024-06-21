香港法律翻譯學會 主題演講探討人工智能對香港雙語法制的實踐及影響

香港法律翻譯學會於2024年6月29日在華南（香港）國際仲裁院舉辦兩場講座，本次演講講者均為香港社會知名人士，是香港法律翻譯學會創會奠基人，一直以來對香港雙語法制貢獻良多，通過演講探討在人工智能時代人工智能對香港雙語法制的實踐及影響，包括人工智能在證供翻譯中能否發揮作用。

題目一：證供翻譯

講者：潘慧儀 博士 - 香港法律翻譯學會會長、前香港公開大學副教授（語言與翻譯系主任）

題目二：在人工智能時代雙語法律實踐問題及前景

講者：梁定邦 博士 - 資深大律師、前獨立監察警方處理投訴委員會主席、華南（香港）國際仲裁院董事局主席、太平紳士

主持：劉傑雄 博士

主辦單位：香港法律翻譯學會

鳴謝：華南（香港）國際仲裁院提供講座場地

關於香港法律翻譯學會

香港法律翻譯學會（Hong Kong Institute of Legal Translation）擁有法律和法律翻譯學識淵博和經驗豐富的導師，即將開展法律翻譯專才認可計劃（Accreditation of legal translators），為法律翻譯員提供理論與實踐並重的訓練。這項計劃不但令學員掌握重要的法律、翻譯理論和語言學知識，亦可透過翻譯練習大大提升學員的中英文水平。學員通過考試和特定的語篇翻譯後，會獲發專業認可證書。這項計劃相信會為香港培育一羣實力雄厚的法律翻譯專才，亦進一步推動雙語法制和法律翻譯。

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