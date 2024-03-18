香港浸會大學首辦「人文、社會與數字未來國際研討會」 多角度探討人工智能對未來社會發展的影響

以倫理、社會及經濟角度 深入探討人工智能對未來的影響

人工智能的發展和演化不可忽視，其影響力已遠遠超越僅發展科技和經濟。是次研討會從多個領域邀來行業的領袖，著名學府代表更包括來自劍橋大學、耶魯大學、史丹福大學、倫敦大學、清華大學等，雲集全球頂尖學者專家，一同分析人工智能的不同面向：於商業應用上，討論其潛在的道德風險和私隱侵害等議題；於教育上，分享其提高教育公平性和普及性的全球趨勢、為特殊教育開闢新教育形式等；於經濟發展上，探索對於社會流動及未來城市的可能性、如何連接內地和世界經濟等，務求從多角度剖析人工智能對現今社會及人類未來的影響。