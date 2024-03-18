香港浸會大學首辦「人文、社會與數字未來國際研討會」 多角度探討人工智能對未來社會發展的影響

人工智能的應用對現今社會產生了重大的影響，不僅在科技發展及經濟領域上，還廣泛涵蓋了文化、社會和教育等範疇。香港浸會大學致力於跨學科的教育和研究，藉以培育學生就人工智能於人文學科相關領域的應用。有見及此，浸大文學院和社會科學院首辦「人文、社會與數字未來國際研討會」，旨在從人文、社會等多角度探討人工智能對社會、經濟及教育的影響及未來應用潛力，更邀請了多間世界頂尖學府、諾貝爾獎得主、前世界經濟論壇、商界及科技界等領袖代表出席，分享獨到見解。研討會將於2024年3月21至22日假香港故宮博物館舉辦，公眾可透過網頁（https://digitalfutures.hkbu.edu.hk/cht/registration.html）報名參加，費用全免。
以倫理、社會及經濟角度 深入探討人工智能對未來的影響
人工智能的發展和演化不可忽視，其影響力已遠遠超越僅發展科技和經濟。是次研討會從多個領域邀來行業的領袖，著名學府代表更包括來自劍橋大學、耶魯大學、史丹福大學、倫敦大學、清華大學等，雲集全球頂尖學者專家，一同分析人工智能的不同面向：於商業應用上，討論其潛在的道德風險和私隱侵害等議題；於教育上，分享其提高教育公平性和普及性的全球趨勢、為特殊教育開闢新教育形式等；於經濟發展上，探索對於社會流動及未來城市的可能性、如何連接內地和世界經濟等，務求從多角度剖析人工智能對現今社會及人類未來的影響。
香港浸會大學校長衞炳江教授表示：「浸大有見人工智能等數字科技的迅速冒起和發展，為我們的生活帶來各種前所未有的機遇和挑戰，因此舉辦是次研討會，邀請來自世界各地的學者和專家，匯聚東西方思想與智慧，共同探討人工智能在倫理、社會、經濟發展及教育等方面對人類未來的影響。」
人文、社會與數字未來國際研討會
地點：香港故宮博物館香港賽馬會演講廳
報名方法：請瀏覽 https://digitalfutures.hkbu.edu.hk/cht/registration.html
費用：全免
日期：2024年3月21日至22日
3月21日:
主要嘉賓及講者
- 香港特別行政區創新科技及工業局局長 孫東教授, JP
- 倫敦大學學院教育與社會學院副教授 Wayne Holmes博士
- 前世界經濟論壇人工智能主任、Good Tech Advisory行政總裁 Kay Firth-Butterfield女士
- 耶魯大學數字倫理中心創始主任及實踐與認知科學課程教授 Luciano Floridi教授
- 香港總商會總裁 楊偉添先生
3月22日:
主要嘉賓及講者
- 維吉尼亞理工學院暨州立大學高級副校長兼首席研究及創新官 隋殿志教授
- 清華大學副校長 楊斌教授
- 香港金融發展局主席 李律仁先生, JP
- 劍橋大學數字人文教授、劍橋數字人文中心主任Caroline Bassett教授
- 匡智會主席、前香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長 邱騰華先生, GBS, JP