香港測量師學會建築測量組周年研討會2024 「建築測量的變革趨勢」

香港 - 2024年10月30日 - 香港測量師學會（下稱「學會」）建築測量組於10月29日假香港喜來登酒店舉行周年研討會2024，主題為「建築測量的變革趨勢」，旨在探討可協助測量師工作的創新技術、可持續發展建築的實踐策略、以及測量師於樓宇發展項目當中的多重角色。今屆研討會非常榮幸邀請到香港特別行政區政府 房屋局局長 何永賢女士，JP擔任主禮嘉賓，並邀請來自政府部門、企業領袖、專家和學術界的專業人士就相關議題分享相關經驗和觀點。



香港特別行政區政府 房屋局局長 何永賢女士，JP ( 左二)、香港測量師學會會長林家輝測量師（右二）、香港測量師學會建築測量組主席李海達測量師（右）、香港測量師學會建築測量組周年研討會2024籌備委員會主席劉卓傑測量師（左）出席香港測量師學會建築測量組周年研討會 2024。

建築測量專業於2024年面對著技術、法律和環境多方面而又影響深遠的重大挑戰，因此，學會建築測量組特意把議題定為「建築測量的變革趨勢」，旨在讓與會者圍繞以上主題提出精闢透徹的見解及建議。



房屋局局長何永賢女士於研討會上分享在屋邨推行幸福設計概念和指引的旅程，以及透過以人為本和協作創新提升居民幸福感的經驗，闡釋獨特且多元的幸福概念，包括：關於自身的（1） 「活力健康」和（2）「綠色生活」; 關於家庭的(3) 「樂齡安居」和 (4)「跨代共融」; 關於鄰里的(5) 「家社互聯」和 (6)「城市連結」；以及 關於社會的(7) 「增值上游」和 (8)「地方形象」。她希望將這些概念和設計指引推展到現有屋邨和新公營房屋，溫暖更多家庭。



研討會的其他講者包括香港特別行政區政府 屋宇署署長 余寶美女士，JP分享有關樓宇管制制度的革新，以及香港特別行政區政府 建築署副署長 冼國良測量師 分享建築署在公共設施發展和保養中的創新趨勢，有關議題引起與會者積極討論。



香港測量師學會會長林家輝測量師表示，因應技術進步、可持續發展的實踐和監管框架、社會需求轉變、以及城市發展日益複雜等因素，建築測量專業正急速演變。他進一步指出，今天的趨勢只是更廣泛變革的開始，這場變革將重塑土地、樓宇、設施和環境管理的方式。他鼓勵專業人士在面對挑戰時應保持前瞻性思維，以及力臻卓越。



香港測量師學會建築測量組主席李海達測量師亦表示技術的急速進步、不斷變化的監管情況，以及對環境的日益重視，正推動建築測量界在工作方式上作出重大轉變。這些轉變既帶來了挑戰，也迎來巨大的創新機會。建築測量專業人員將在推動這些轉型中發揮關鍵作用，同時堅持最高的專業和誠信標準。



香港測量師學會建築測量組周年研討會2024籌備委員會主席劉卓傑測量師在大會總結時表示，這次會議為業界提供一個良好平台，共同分享觀點和經驗、討論新趨勢和探討建築測量的未來。他感謝主禮嘉賓及各演講者在會議上提出的寶貴見解，這將會激發新思維和促進行業之間的合作。



主禮嘉賓及講者名單（按演講次序）：



主禮嘉賓



