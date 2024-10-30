香港測量師學會建築測量組周年研討會2024 「建築測量的變革趨勢」

香港 - 2024年10月30日 - 香港測量師學會（下稱「學會」）建築測量組於10月29日假香港喜來登酒店舉行周年研討會2024，主題為「建築測量的變革趨勢」，旨在探討可協助測量師工作的創新技術、可持續發展建築的實踐策略、以及測量師於樓宇發展項目當中的多重角色。今屆研討會非常榮幸邀請到香港特別行政區政府 房屋局局長 何永賢女士，JP擔任主禮嘉賓，並邀請來自政府部門、企業領袖、專家和學術界的專業人士就相關議題分享相關經驗和觀點。
建築測量專業於2024年面對著技術、法律和環境多方面而又影響深遠的重大挑戰，因此，學會建築測量組特意把議題定為「建築測量的變革趨勢」，旨在讓與會者圍繞以上主題提出精闢透徹的見解及建議。
房屋局局長何永賢女士於研討會上分享在屋邨推行幸福設計概念和指引的旅程，以及透過以人為本和協作創新提升居民幸福感的經驗，闡釋獨特且多元的幸福概念，包括：關於自身的（1） 「活力健康」和（2）「綠色生活」; 關於家庭的(3) 「樂齡安居」和 (4)「跨代共融」; 關於鄰里的(5) 「家社互聯」和 (6)「城市連結」；以及 關於社會的(7) 「增值上游」和 (8)「地方形象」。她希望將這些概念和設計指引推展到現有屋邨和新公營房屋，溫暖更多家庭。
研討會的其他講者包括香港特別行政區政府 屋宇署署長 余寶美女士，JP分享有關樓宇管制制度的革新，以及香港特別行政區政府 建築署副署長 冼國良測量師 分享建築署在公共設施發展和保養中的創新趨勢，有關議題引起與會者積極討論。
香港測量師學會會長林家輝測量師表示，因應技術進步、可持續發展的實踐和監管框架、社會需求轉變、以及城市發展日益複雜等因素，建築測量專業正急速演變。他進一步指出，今天的趨勢只是更廣泛變革的開始，這場變革將重塑土地、樓宇、設施和環境管理的方式。他鼓勵專業人士在面對挑戰時應保持前瞻性思維，以及力臻卓越。
香港測量師學會建築測量組主席李海達測量師亦表示技術的急速進步、不斷變化的監管情況，以及對環境的日益重視，正推動建築測量界在工作方式上作出重大轉變。這些轉變既帶來了挑戰，也迎來巨大的創新機會。建築測量專業人員將在推動這些轉型中發揮關鍵作用，同時堅持最高的專業和誠信標準。
香港測量師學會建築測量組周年研討會2024籌備委員會主席劉卓傑測量師在大會總結時表示，這次會議為業界提供一個良好平台，共同分享觀點和經驗、討論新趨勢和探討建築測量的未來。他感謝主禮嘉賓及各演講者在會議上提出的寶貴見解，這將會激發新思維和促進行業之間的合作。
主禮嘉賓及講者名單（按演講次序）：
主禮嘉賓
- 香港特別行政區政府 房屋局局長 何永賢女士，JP
- 香港特別行政區政府 屋宇署署長 余寶美女士，JP
- 香港特別行政區政府 建築署副署長 冼國良測量師
- 市區重建局 總監(樓宇復修) 王思敬測量師
- 香港大學建築學院房地產及建設系 系主任, 講座教授 (數字建築) 呂偉生博士
- 康業控股有限公司主席及行政總裁 鄺正煒工程師, JP
- 玄建科技有限公司首席執行官 呂樂倫先生
- BK SURCO Limited 董事 葉麗萍博士
- 陳嘉敏大律師
關於香港測量師學會
香港測量師學會是香港唯一依法例而設立的測量專業組織，成立於1984年，截至 2024 年 10 月 2 日，會員人數達 11,142 人，其中正式會員佔 8,022 人。學會的工作主要是制訂專業服務的標準，包括制訂專業守則、釐訂加入專業測量師行列的要求，並鼓勵會員透過持續專業進修以增進專業技能。
學會在政府訂定政策方面擔當重要的諮詢角色，並十分關注影響測量專業的事務。我們曾向政府提供的意見包括樓宇安全及僭建問題、物業管理問題、城市規劃及發展策略、建築質素、工程造價和房屋問題，並就量度樓宇面積、房地產估價、測量土地邊界等標準發出指引。
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關於香港測量師學會建築測量組
建築測量組於1985年，是香港測量師學會六個組別之一。截至2024年10月2日，會員人數由成立初期的119人，增至1,589人。成立39年來，本組舉辦了不少會議、訪問活動及出版了不少刊物，推廣建築測量專業的服務和形象。
要成為專業的建築測量師，需通過專業評估和規定的實踐培訓。我們秉承香港測量師學會嚴格的專業標準，要求提供高水平的服務和效率，以及遵守嚴格的專業操守守則。