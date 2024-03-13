香港潮商互助社 慶祝成立九十四周年暨第六十屆理事就職典禮

香港潮商互助社慶祝成立94週年暨第60屆理事就職典禮，2024年3月12日假座西九文化區戲曲中心大劇院隆重舉行。香港特別行政區商務及經濟發展局副局長陳百里、潮州市委戰部副部長許潤成、中聯辦港島工作部處長蔡曉珊處長、九龍工作部處長劉湛雄、揭陽市委統戰部調研員陳建君、中西區民政事務專員梁子琪等親臨主禮。香港各有關社團首長，該社永遠名譽、榮譽社長，社員鄉親等近仟人應邀出席，氣氛熱烈、溫馨。 慶典別開生面，以寓有祈福、吉祥、祝願意義的傳統潮劇開台吉祥戲《五福連》拉盟開序幕，由該社久負盛名的「潮商社音樂部」一衆老倌及樂師傾情演出，無論技藝、扮相、造型，精彩紛呈，博得觀眾熱烈掌聲。此外，還有精簡的傳統潮汕文化分享，引起觀眾的共嗚

香港潮商互助社由一班熱誠的潮藉商行職員於1930年創立而成，九十四年來秉承「團結互助 濟困扶危」的宗旨和承諾，是本港眾多潮藉團體中歷史最悠久的慈善機構，也是發起籌組香港潮屬社團總會的團體之一。 理事長鄭敬凱致辭指，香港潮商互助社自成立以來，一直得到政府部門的關愛和前輩鄉賢、同仁的鼎力支持，無論是公益事務或社務發展都穩健進行。1958年創設西醫診所，贈醫施藥，致力提供優質醫療服務香港市民，六十六年來，受惠市民如恒河沙數。除了西醫診所的門診服務，該社自2004年起與社會福利署合作推行至今的「中西區長者健康服務計劃」，為經濟困難的長者提供普通科門診服務；「同夢耆圓計劃」則特別為獨居長者提供經濟援助，為他們添置一些適切的家居用品，協助有需要的長者圓夢。過去幾年，面對風高浪急的新冠疫情，西醫診所仍持守服務宗旨，免費為市民接種新冠疫苗，同時為社區居民及不同社福團體、區內學校、安老院舍員工免費派發抗疫物資，共克時艱。時至今日診所仍繼續免費為有需要人士接種流感疫苗、肺炎球菌疫苗。

該社每年醫療服務及各項服務計劃所需費用龐大，理事會需要努力籌募善款作經費，所謂「集腋成裘、涓流匯海」，他們將善款一分一亳地募集和累積起來，轉化為服務，凝聚成關懷。去年便舉辦了「贈醫施藥同心日慈善步行」，一眾會員理事和善長們共同參與，為西醫診所籌募經費 除了公益慈善，服務社群，作為歷史悠久的潮人團體，潮商互助社還致力於潮汕文化推廣。同樣組建於1930年的潮商音樂部 ，是本港最早的業餘音樂團體之一。成立初期，除演奏潮樂外，還經常演練漢樂，為當時香港的各界人士所重視。九十四年來，在互助社歷屆首長及多位熱心潮州傳統文化的社團首長特別捐資支持下，音樂部一直致力於弘揚潮樂這一傳統文化藝術，經常與海內外的潮州戲曲音樂團體作交流，也參與賑災籌款、慈善義演、社區康樂文化活動，先後參加香港藝術節、國慶節、慶回歸等大型遊藝匯演等。國家改革開放以來，該社音樂部更是多次往返潮汕，與各藝術團體作交流演出，參加在汕頭市舉行之歷屆『國際潮劇節』及數度赴馬來西亞及新加坡訪問演出，廣受好評。此外，該社音樂部還經常接待到訪的國內外專家學者及潮樂愛好者，透過彼此交流、學習，共同探索古曲新韻，促使潮州音樂這一傳統潮州文化和中華文化瑰寶得以在香港傳承至今天。

九十四年的風雨歷程，鄭敬凱感恩「互助社」先賢近百年來的無私奉獻和卓著工作，為「互助社」的今日打下了堅實的基礎。感謝歷屆理事長和理事會全體同仁以及善長、會員，一直支持着「互助社」不斷向前；感謝特區政府和中央駐港機構相關部門對我們的關愛和支持。未來，他們繼續以「團結互助、贈醫施藥、造福社群」為宗旨，努力推進會務。 展望未來，鄭敬凱指香港的命運向來與祖國緊密相連，國家的富強繁榮了香港，憑藉「背靠祖國、聯通世界」的穩固根基，相信香港一定能夠發揮獨特優勢，綻放出更加奪目的光輝。藉此機會，他呼籲各位鄉親好友，繼續支持該社慈善工作，擴大贈醫施藥範圍，減輕弱勢社群的醫療負擔。共創香港的繁榮昌盛，香港明天會更好!