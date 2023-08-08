香港潮州商會於2023年8月7日假香港會議展覽中心舉行「香港潮州商會第五十三屆會董就職典禮暨青年委員會成立三十周年」，該晚近千名海內外賓客到賀，場面盛大。大會邀請了香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任尹宗華和廣東省委常委、統戰部部長王瑞軍等擔任主禮嘉賓。典禮精心安排加入不少潮汕非遺文化元素，該會更遠道邀請屬國家級非物質文化遺產項目傳承人的剪紙及木雕大師在現場展示工藝表演，以弘揚潮人精神，推廣潮州文化。

香港潮州商會成立於1921年，前身是「旅港潮州八邑商會」，「潮州八邑」即是古代「潮州府」的概念，地域包括現在汕頭、潮州、揭陽三市，是香港一百多萬潮籍鄉親中，歷史最悠久及最具代表性的工商團體。一百多年來，該會一直秉承六大宗旨。一、敦睦鄉誼，團結在港的潮籍鄉親，以及聯結廣大海外潮籍社團；二、促進工商，致力推動社會的工商業進步，為會員尋覓商機；三、弘揚文化，積極推廣潮州文化，在香港舉辦首屆潮州節；四、服務社會，動員會員和鄉親支持香港政府依法施政，促進社會和諧穩定；五、興學育才，在香港興辦兩間學校，分別是香港潮商學校和潮州會館中學；六、扶貧救災，每年都進行大量慈善工作，每次遇到籌款賑災，都會慷慨解囊，不遺餘力！

第53屆會董會共有129名會董，下設17個部門及委員會。一百多年來，商會不斷朝著國際化、年輕化及專業化的方向發展會務。

陳茂波表示香港與潮州源遠流長，經貿文化關係緊密。潮州人早年來在這裏落地生根，在各行各業都有成就，居住在香港的潮籍鄉親有100多萬人。潮州人一直以勤奮拼搏著稱，港商在潮州的投資越來越多。香港潮州商會歷史悠久，是本港舉足輕重的工商團體。商會致力凝聚潮州人力量，推動文化和教育，積極擔當兩地橋樑，對香港社會和經濟發展貢獻良多。在本地發展方面，商會亦在抗疫期間不遺餘力捐款捐物，在近期的「開心香港」美食市集上，潮州商會亦支持參與，推廣潮汕美食。他續稱，商會同時注重青年發展，積極推動青年委員會的發展。他期待商會在新時代再創新輝煌，積極融入國家發展大局。