香港百樂酒店Park café於9月5日至11月30日推出心「花」怒放‧海鮮自助晚餐，以花膠及多款名貴海鮮入饌，前菜有日式花膠鮮冬菇沙律、麻辣萵筍花膠及泰式雞絲花膠杯等。另有多款美食包括松露野菌炒花膠魚球、红燒花膠鴨掌花菇、花膠海斑素翅湯、花膠胡椒豬肚雞煲等，還有冰鎮海鮮拼盤及一系列環球美饌，每位賓客更額外獲贈磯燒鮑魚拼海膽醬烤扇貝海鮮碟，加上美味甜品和無限供應指定啤酒、果汁或菜，成人每位$568起，每位額外加$88可享用紅酒和白酒無限添飲2小時。
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香港百樂酒店Park café心「花」怒放‧海鮮自助晚餐
香港百樂酒店Park café於9月5日至11月30日推出心「花」怒放‧海鮮自助晚餐，以花膠及多款名貴海鮮入饌，前菜有日式花膠鮮冬菇沙律、麻辣萵筍花膠及泰式雞絲花膠杯等。另有多款美食包括松露野菌炒花膠魚球、红燒花膠鴨掌花菇、花膠海斑素翅湯、花膠胡椒豬肚雞煲等，還有冰鎮海鮮拼盤及一系列環球美饌，每位賓客更額外獲贈磯燒鮑魚拼海膽醬烤扇貝海鮮碟，加上美味甜品和無限供應指定啤酒、果汁或菜，成人每位$568起，每位額外加$88可享用紅酒和白酒無限添飲2小時。