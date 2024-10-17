香港福慧行10月在港舉辦《消災延壽藥師琉璃光如來佛誕法會》

香港 - 2024年10月17日 - 香港福慧行於10月1日在港舉辦《消災延壽藥師琉璃光如來佛誕法會》，吸引了來自各界千多名善信和僧侶參與。法會在莊嚴的鼓聲中拉開序幕，大會獻上香華妙供，過千名信眾齊聲頌經，虔誠禮佛，與佛菩薩三業相應，洗滌塵世的煩惱，法會殊勝無比。







是次法會由隆慧大法師拉堅尊者二世主持。隆慧尊者乃藏傳佛教覺域派大聖女德的轉世，現任國際佛教僧尼總會主席及洛杉磯華藏學佛苑苑長，並是美國舊金山華藏寺的首任住持。隆慧尊者在法會中用金剛棒為每位與會者加持，增福添慧，現場大眾都法喜充滿，有的更感動落淚。





「大家參與法會誦經，祈願平安順遂，充滿法喜之餘，更重要的是要時刻反省，尤其遇到疾病或諸事不順時，要認真反思自身的不足，並依止H.H. 第三世多杰羌佛的教導，落實修行，利益眾生。這樣才能真正得到諸佛菩薩的加持護佑，增福避禍。」隆慧尊者在法會中與十方善信分享。





與會信眾繆小姐表示，從隆慧尊者的分享中深受啟發，學會了在人際相處中，要多結善緣，就算遇上惡緣，也應自省而對境起修，從而減少矛盾，種下善恩及增長智慧。





此次法會的舉行，不僅為善信帶來了心靈的淨化，也旨在為眾生祈福消災，疾病減少，祈盼戰亂早日平息，國泰民安！香港福慧行依止H.H.第三世多杰羌佛的教導，多年來致力於弘揚佛教正法，通過帶領眾生恭聞佛陀的說法法音，舉辦共修，法會，放生等活動，讓大眾得以親近佛法、培養善念，學佛修行，並在日常生活中實踐佛陀的教導，行十善，四無量心，悲智雙運，促進社會的和諧與共榮。福慧行歡迎各界的參與，共同推動正向的人生觀，修心修行，諸惡莫作，眾善奉行。