香港紅十字會舉辦「長者服務贊助計劃」 謝雪心與BabyJohn推廣愛老護老訊息

為提升社會對長者問題的關注，香港紅十字會於長者日假荃灣D‧PARK舉行「長者服務贊助計劃」啟動禮暨同樂日，邀得謝雪心及蔡瀚億（BabyJohn）擔任活動大使為計劃揭幕，及藝人莫家淦擔任主持。大會亦設置體驗區、展覽、 多個遊戲攤位及親子工作坊，參加者可在體驗區感受長者身體變化及「智齡生活」，並透過遊戲攤位獲得更多護老資訊。

根據統計處資料，本港65歲以上獨居長者的人數多達15萬，疫情持續獨居長者面對的困境尤其嚴峻。香港紅十字會今年首次推出「長者服務贊助計劃」，呼籲公眾支持該會發展多元化長者服務，以支援有需要的長者於社區中安享晚年，同時提供訓練予有興趣擔任義工的長者，一同服務社會。另外，該會亦於11月舉辦一系列以「長者月」為主題的活動，以提升社會對長者問題的關注。

香港紅十字會董事會成員暨長者服務發展顧問小組主席馬澤華於活動致辭時表示，很多長者義工定期參與服務，助人自助。全賴他們無私的付出，傳承經驗，讓我們能不斷進步及擴展服務。於啟動禮當日，活動大使謝雪心及BabyJohn亦與現場嘉賓互動，分享與老友記相處之道，並鼓勵公眾身體力行關心長者，一起傳遞愛老護老的訊息。當日並有包括長者義工偉強在內的一眾長者服務使用者參與其中，於同樂日開放體驗區、展覽、多個遊戲攤位及親子工作坊。參加者可在體驗區感受長者身體變化及「智齡生活」；小朋友與家人一同製作安全小夜燈，連同祝福語句贈送身邊長者；以及透過場內的樂齡科技器材展覽及遊戲攤位，學習愛老護老的資訊。

