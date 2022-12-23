香港紅十字會「愛心相連大行動2022」 星級愛心大使王菀之攜手傳承愛與關懷

香港紅十字會年度籌款活動「愛心相連大行動」踏入第20年，邀得人氣創作歌手王菀之擔任本年度的星級愛心大使，身體力行為人道工作出一分力。

今年的活動以「愛．陪伴」為主題，主角迪迪熊聯乘生活治療師Nothing Serious公公婆婆變身為愛心速遞員，特別推出「迪迪熊x Nothing Serious陪你來一杯套裝」慈善義賣品，套裝內的「保溫杯」含有「將心意保存一輩子」的意思，意味傳承愛與關懷。

「愛心相連大行動」星級愛心大使王菀之分享於忙碌生活中關懷他人的故事。她表示：「都市人生活繁忙，有時會忽略身邊人與事，看輕了關心的重要性。 日常工作中，儘管多繁忙，我都會在日程表寫上陪伴家人或與好友相聚的時間，再忙也會打電話問候一下，跟大家碰個面、喝杯咖啡，分享一下近況。有時候，關心他人不用想着要太多準備及安排，一個簡單的問候、一杯溫暖的飲品，都足以令對方對方感受到善意及關懷。」

除認購慈善義賣品，市民亦可支持「愛心轉贈」，以捐款將義賣品透過香港紅十字會網絡轉送到弱勢社群，包括特殊學校學生、獨居長者、智障人士等。期待大家今年也能支持「愛心轉贈」，向他們送上冬日祝福！

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