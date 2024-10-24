香港綠色建築議會主辦 「綠色空間　由我創造」學生比賽 2024-2025

召集大專、中小學生發揮想像及創意 呈現理想綠色智慧城市香港 - 2024年10月24日 - 為提升公眾對綠色建築的認識和關注，香港綠色建築議會 (本會)自2011年起舉辦「綠色空間 由我創造」學生比賽，鼓勵學生發揮創意，把綠色建築的概念融入現實生活，創造理想的綠色空間。今年比賽踏入第十屆，本會很榮幸邀請到華懋集團作為今屆比賽的獨家贊助，並以「我的理想綠色智慧城市」為主題，攜手將綠色建築的知識灌輸給年輕一代，培育他們成為推動環保建築的先鋒。
呼應聯合國可持續發展藍圖 創造「我的理想綠色智慧城市」
隨著可持續發展成為全球關注的議題，聯合國可持續發展峰會通過了《2030年可持續發展議程》，當中包括17個可持續發展目標 （UN SDGs），為創造和平、繁榮及可持續發展訂立全球藍圖。要實現可持續發展的目標，社會各界必須採取行動，在各種不同的解決策略中，加速城市走向綠色及創新方面發展的進程。
因此本屆比賽的主題為「我的理想綠色智慧城市」，旨在鼓勵參賽者發揮創意及想像，透過設計、規劃、綠色科技和創新方案等不同層面，呈現參賽者理想中的宜居、可持續發展、碳中和、生態平衡及以人為本的城市。
召集本地學界及大灣區大專生參與 發揮創意贏取高達港幣 8,000元現金獎
為加強本地及大灣區學生的連繫和交流，透過比賽匯聚不同背景的同學，展現學生們的多元及創意思維，比賽歡迎並鼓勵大灣區大專生參與，一起創造大家理想的綠色智慧城市，共同推動可持續發展的未來。
比賽分為五個組別：大專組（大灣區及香港的大專學生）、 高中組、初中組、高小組及初小組，參賽者可以平面作品、立體模型、多媒體作品或建議方案的形式提交作品，參賽作品須包括最少一座建築物，建築物類別不限。
評審將根據四個方面對作品進行評分：可持續發展或綠色建築概念的應用、作品原創性和創意、表達技巧、可行性。每個組別分冠、亞、季及優異獎，最高可贏取港幣8,000元的現金獎、獎座及得獎證書。比賽更於各組額外設有「創新意念獎」，可獲港幣3,000元現金獎及得獎證書，以鼓勵學生運用創意及想像力，將綠色建築概念透過作品展現。
比賽由即日起至2024年12月31日接受報名，參賽者需於2025年3月31日或之前遞交作品。比賽評審將於2025年5月至6月進行，得獎者將獲邀參與於2025年8月舉行的頒獎典禮暨得獎作品展覽。
特設綠色建築之旅暨工作坊 與 「比賽伙伴計劃」支援參賽者
為鼓勵參賽者進行體驗式學習，探索本地綠色建築設計，本會將舉辦綠色建築之旅暨工作坊，向參賽者傳授綠色建築知識，同時介紹比賽詳情。為進一步推廣綠色建築的概念及其重要性，綠色建築之旅亦歡迎參賽者之親友朋輩、老師，以及對比賽有興趣之人士参與。出席活動的參賽者作品將會獲得額外分數。
此外，為了讓學生能夠在參賽過程中得到充份準備，本會更推行「比賽伙伴計劃」，安排一群年輕的綠色建築專家 ——「綠建領菁」，在比賽過程中為參賽者解答關於綠色建築和智慧城市相關的技術問題，同時給予參賽者認識年輕綠色建築從業員的寶貴機會，希望同學們能夠在學習和成長的旅程中得到指導與啟發。
「綠色空間 由我創造」 學生2024-2025比賽詳情：
報名日期： 即日起至2024年12月31日下午6時正
遞交作品截止日期： 2025年3月31日下午6時正
網上報名： https://competition.hkgbc.org.hk/tc/register_form.php
參賽資格：
1. 參賽者須於2024/25學年就讀於本地或大灣區大專院校，或本地中小學。
2. 學生可以個人或小組形式參賽，小組成員不得超過6人。
3. 各參賽者只能以個人或小組名義遞交1份作品。
參賽組別：
| 小學組
| 初小組 (小一至小三)
高小組 (小四至小六)
| 中學組
| 初中組 (中一至中三)
高中組 (中四至中六)
| 大專組
| 就讀本地或大灣區的大專學生
評審準則 ：
| 對環境、經濟及社會的可持續發展 / 綠色建築概念的應用
| 40%
| 作品原創性、創意及創新性
| 20%
| 表達技巧
| 20%
| 可行性
| 20%
獎項：
| 冠軍
| 港幣 8,000元現金、獎座及得獎證書 (1名 / 1組)
| 亞軍
| 港幣 4,000元現金及得獎證書 (1名 / 1組)
| 季軍
| 港幣 3,000元現金及得獎證書 (1名 / 1組)
| 優異獎
| 港幣 1,000元現金及得獎證書 (3名 / 3組)
| 特別獎: 創新意念獎
| 港幣 3,000元現金及得獎證書 (小學組、中學組及大專組各一名，共3名)
有關比賽詳情，請瀏覽比賽網頁：
www.hkgbc.org.hk/studentcompetition
關於香港綠色建築議會
香港綠色建築議會創立於2009年，並於2016年成為《防止賄賂條例》界定的公共機構，為非牟利會員制組織，致力推動和提升香港在可持續建築方面的發展和水平。本會藉連繫政府、業界及公眾，提高各界對綠色建築的關注，並針對香港位處亞熱帶的高樓密集都會建築環境，制訂各種可行策略，推動業界在2050年前邁向碳中和，帶領香港成為全球綠色建築的典範。創會會員包括建造業議會（CIC）、商界環保協會（BEC）、建築環保評估協會（BSL）及環保建築專業議會（PGBC）。
詳情請瀏覽：www.hkgbc.org.hk。