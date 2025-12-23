香港綠色建築議會累頒100張「零碳就緒建築認證」 發布《建築環境氣候變化框架》第三版 倡善用綠色金融應對氣候與生態挑戰

香港綠色建築議會於2025年11月26日舉行「零碳就緒建築認證」頒發典禮，共頒發35張認證，累計已達100張，標誌香港建築界邁向淨零之路的重要里程碑。同場，議會正式發布《香港綠色建築議會建築環境氣候變化框架》第三版，除更新原有篇章外，更新增「生物多樣性及基於自然的解決方案」專章，進一步回應全球氣候變化及生態保育的迫切需求，並呼籲業界善用綠色金融，共同應對氣候與生態挑戰。

典禮邀請香港特別行政區政府環境及生態局局長謝展寰先生, BBS, JP及香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS擔任主禮嘉賓，並匯聚約200位業界領袖和專家，共同見證此重要時刻。是次共頒發35張「零碳就緒建築認證」，涉及34個建築項目，涵蓋政府部門、發展商、物業管理及銀行界，當中包括機電工程署、信和集團、鷹君集團、瑞安集團、康業服務有限公司、仲量聯行、中國建設銀行、花旗集團、恒生銀行等。其中5個項目獲頒「目標設定證書」，並有1個項目獲得首次頒發的「進程證書」，展現其提前完成減碳目標的決心，彰顯業界在低碳轉型上的積極行動。

「零碳就緒建築認證」是《香港綠色建築議會建築環境氣候變化框架》下推出的認證計劃，旨在支持業界制定淨零策略，推動建築環境減碳。《框架》自推出以來，已錄得超過45,000次之下載量，覆蓋全球50多個地區，顯示其對全球業界持份者的影響力，彰顯香港在綠色建築領域的領先地位。

《框架》第三版由香港綠色建築議會匯聚46位業界專家，通過編輯小組和5個專家小組修訂而成。主要修訂內容包括：隱含碳、運營碳、碳抵銷、氣候風險評估和揭露的内容及指引更新，以及展示氣候適應和韌性方面的實踐案例等，並新增「生物多樣性及基於自然的解決方案」章節，回應自然、生物多樣性與氣候變化的緊密關聯，促進香港成為低碳及具韌性的城市。