香港綠色建築議會累頒100張「零碳就緒建築認證」 發布《建築環境氣候變化框架》第三版 倡善用綠色金融應對氣候與生態挑戰

香港綠色建築議會於2025年11月26日舉行「零碳就緒建築認證」頒發典禮，共頒發35張認證，累計已達100張，標誌香港建築界邁向淨零之路的重要里程碑。同場，議會正式發布《香港綠色建築議會建築環境氣候變化框架》第三版，除更新原有篇章外，更新增「生物多樣性及基於自然的解決方案」專章，進一步回應全球氣候變化及生態保育的迫切需求，並呼籲業界善用綠色金融，共同應對氣候與生態挑戰。
典禮邀請香港特別行政區政府環境及生態局局長謝展寰先生, BBS, JP及香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS擔任主禮嘉賓，並匯聚約200位業界領袖和專家，共同見證此重要時刻。是次共頒發35張「零碳就緒建築認證」，涉及34個建築項目，涵蓋政府部門、發展商、物業管理及銀行界，當中包括機電工程署、信和集團、鷹君集團、瑞安集團、康業服務有限公司、仲量聯行、中國建設銀行、花旗集團、恒生銀行等。其中5個項目獲頒「目標設定證書」，並有1個項目獲得首次頒發的「進程證書」，展現其提前完成減碳目標的決心，彰顯業界在低碳轉型上的積極行動。
「零碳就緒建築認證」是《香港綠色建築議會建築環境氣候變化框架》下推出的認證計劃，旨在支持業界制定淨零策略，推動建築環境減碳。《框架》自推出以來，已錄得超過45,000次之下載量，覆蓋全球50多個地區，顯示其對全球業界持份者的影響力，彰顯香港在綠色建築領域的領先地位。
《框架》第三版由香港綠色建築議會匯聚46位業界專家，通過編輯小組和5個專家小組修訂而成。主要修訂內容包括：隱含碳、運營碳、碳抵銷、氣候風險評估和揭露的内容及指引更新，以及展示氣候適應和韌性方面的實踐案例等，並新增「生物多樣性及基於自然的解決方案」章節，回應自然、生物多樣性與氣候變化的緊密關聯，促進香港成為低碳及具韌性的城市。
香港特別行政區政府環境及生態局局長謝展寰先生, BBS, JP於致辭時，對香港綠色建築議會推出《建築環境氣候變化框架》第三版表示歡迎。他表示：「新版本已納入最新發展，不僅涵蓋碳排放，而且包括碳抵銷、生物多樣性及基於自然的解決方案。更新版《框架》匯集本地案例研究，以展示有效應用，為建築業界實現『淨零排放』提供寶貴參考。」謝局長亦對獲頒「零碳就緒建築認證」的建築項目表示讚賞，並感謝香港綠色建築議會推動「更綠色的建築」，期待共同締造更可持續的未來。
香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS表示：「生物多樣性豐富的建築環境能提升宜居性、居民福祉及氣候適應能力，然而人為發展亦會對自然造成干擾。隨著金融機構將自然因素納入投資決策，妥善管理自然相關風險的企業將更具優勢，獲取綠色金融支持。《香港綠色建築議會建築環境氣候變化框架》第三版為業界提供清晰且堅定的方向，協助企業在發展與保育之間取得平衡，同時把握綠色金融機遇，共同建設香港可持續的未來。」
香港綠色建築議會可持續發展委員會主席潘樹杰教授工程師在閉幕辭中表示：「《框架》第三版新增的章節鼓勵建築業界根據既定標準披露其自然相關影響，並評估相關風險、機遇及依賴性，從而識別潛在改善空間。我們衷心希望此框架能持續推進香港邁向更綠色和可持續的建築環境。」
在典禮上，香港綠色建築議會執行總監賴漢忠工程師, BBS聯同各章節召集人，包括香港科技大學鄭展鵬教授、Raymond Yau & Co.邱萬鴻博士工程師、沛然環保顧問有限公司郭美珩女士、奧雅納顧問公司莊宏曦博士工程師、及雅邦規劃設計有限公司杜琦森先生(Mr Alexander (Sandy) Main DUGGIE)，為新版本的更新內容及未來發展方向作出簡介。
賴工程師並主持了專題小組討論，與環境及生態局李學賢先生, JP、香港金融管理局楊永航先生、恒生銀行張嘉殷女士及國際設施管理協會香港分會周偉雄工程師，共同探討與建築環境氣候變化相關的議題，包括政策方面的《香港氣候行動藍圖2050》及香港可持續金融分類目錄，並交流香港建築環境如何應對氣候變化及善用綠色金融建設可持續未來，同時強調以《框架》指導業界向淨零排放目標進發的急切需要。