香港視覺藝術中心2月展覽推介 AR在那鳥水墨畫展　畫出候鳥生態

香港當代水墨畫家陳紫君（TK)以童趣風的水墨畫成名，2月19日至24日將於香港視覺藝術中心舉行其首個結合藝術與科技的展覽《AR在那鳥 - 陳紫君水墨AR個人展覽》，結合AR技術，展現在港候鳥的心態，希望藉展覽鼓勵參觀者留意在天空翱翔卻經常被忽略的小鳥。

陳紫君以獨特的童趣風格創出多幅動物作品，是次展覽獲香港藝術發展局第一屆藝術科技人才駐場計劃資助，將展出其廣受歡迎的動物系列作品，包括十二生肖作品及童趣繪本，合共展出超過30幅畫作，另外亦包括10幅全新創作、以雀鳥為主題的作品。香港濕地是東亞候鳥遷徙路線上的重要停留地，每年超過550種雀鳥於此駐足。TK以雀鳥為靈感，以水墨元素畫出各種雀鳥的特性與行為，將牠們的神態融入創作中。展覽中最具代表性的長逾3米的二聯畫《距離》，以水墨筆觸捕捉候鳥四季遷徙的路線，從不同視角展現濕地生態的宏偉與細膩，將濕地與生命的連結推向觀眾眼前。