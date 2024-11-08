香港設計中心公佈2024年「 DFA 香港青年設計才俊獎」得主： 表彰17位設計新星

香港 - 2024年11月8日 - 香港設計中心隆重宣佈2024年「DFA 香港青年設計才俊獎」得獎名單，經由一眾專業評審挑選， 17位香港的優秀青年設計師脫穎而出。當中13位得獎者將獲得財政贊助，前往港外地區進修或工作，拓展視野，為本地創意產業帶來嶄新的設計思維。「DFA 香港青年設計才俊獎」為 DFA 設計獎的六大獎項之一，由香港特別行政區政府文創產業發展處為主要贊助機構，另外的贊助機構還有香港知專設計學院和香港理工大學設計學院。





2024 年「DFA 香港青年設計才俊獎」得獎者同樣來自多個設計領域，展現了他們卓越的技術專長、創新精神以及對社會可持續發展的關注。這些青年設計才俊涵蓋了不同的設計領域：傳訊設計師透過視覺創意作品宣揚本地文化；環境設計師則在美學與實用性之間取得平衡；服飾設計師展示當代社會價值和青年文化之間的聯繫與關係；而產品及工業設計師則專注於以人為本的設計及設計材料的優化。這些設計師運用獨具匠心的創作方法，展示他們在可持續性、文化認同和社會凝聚力等方面的創意。他們的創意表現為評審留下了深刻的印象，並展現了對香港設計行業帶來變革的決心。



香港設計中心主席嚴志明教授表示：「年輕設計師是創意產業的核心，他們將不斷為設計經濟注入新的活力與創新。『DFA香港青年設計才俊獎』旨在表彰並培育這些年輕有為的設計新星，為他們提供與全球設計行業交流的機會。我們相信，他們在海外的經歷將有助於提升創意視野，並通過他們建立的人脈網絡及遠見卓識為香港設計產業帶來長遠得益。」



頒獎典禮將於2024年12月6日舉行，屆時各得獎者將於現場獲頒殊榮。通過DFA香港青年設計才俊獎，香港設計中心重申了對培育新一代設計人才的承諾，並致力推動香港成為充滿活力的國際設計樞紐。



「DFA 香港青年設計才俊獎」 自 2005 年設立，旨在培育及支持香港新晉設計人才，推動本地創意產業發展。獎項自成立至今已贊助超過 140 名獲獎時介乎 18 至 35 歲的香港年輕設計師或畢業生，得獎者可獲得最高達 50 萬港元的財政贊助前往港外知名設計公司工作 6 至 12 個月，或在港外知名院校進修 6 至 18 個月。



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