香港設計中心旗艦項目 BODW in the city

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[表演]



數碼／動態藝術光影展







由 Motion Plus Design 創辦人兼 BODW 2024 講者之一的Kook Ewo策劃。此次動態設計展示將展出法國與香港文化的交匯，此展示是與全球領先的動畫與動態設計學校——高貝蘭學院（Gobelins Paris）合作呈獻。



創作者：Kook Ewo

主辦／合辦：香港設計中心、Motion Plus Design 及 Gobelins



地點：尖沙咀東信和尖沙咀中心及帝國中心外牆

29/11/2024 - 16/12/2024

免費



FILA x James Jean 裝置藝術展

FILA 將呈現多元且屢獲殊榮的視覺藝術家 James Jean所 創作的裝置藝術。



這次探索的終極之旅將我們帶入「軌道」，深入遙遠的太空邊界。環繞著各種天體植物和動物，探險者屹立於發光的道路之上，能量的流動形成無限的循環，持續激發著好奇心、冒險與發現。由於重力和大氣的波動，讓這片宇宙中的生命異常龐大，外星生物與環境融合，形成優雅的花朵、夢幻的蘑菇以及美麗的生物。探險者在這片超凡的花園中漫遊，從未知的宇宙中汲取驚奇、靈感與敬畏。



是次展覽將是這系列作品在香港的唯一展示，靈感來自 James Jean 與 FILA 的藝術合作項目——Explore（探索）。



主辦：FILA



地點：尖沙咀海港城

待定

免費



[表演及展覽]

V Music Live、V Music 展覽

由香港知專設計學院音樂製作、創意媒體及傳播設計的學生和畢業生呈獻，V Music Live結合展覽及表演，當中展覽透過音樂和流行文化展示八十年代及九十年代代表性音樂/珍貴黑膠唱片，以及零零年代及十零年代代表性音樂/珍貴黑膠唱片，還有香港知專設計學院音樂學生作品；而表演由香港知專設計學院V Music和特邀嘉賓演出。



主辦：香港知專設計學院



地點：尖沙咀海港城海運觀點

展覽： 4/12/2024 -16/12/2024



上午11:00 – 下午20:00



表演： 7/12/2024 、14/12/2024

下午16:30 – 下午18:00

免費

