香港設計中心旗艦項目 BODW in the city

聯動海外本地品牌展現「設計之都」魅力

維港光影展、海旁音樂展演、與設計大師互動、威士忌大師班

12月2日至16日 逾60項公眾活動 全城投入設計氛圍

香港設計中心於金鐘奕居Sky Lounge舉辦記者會,宣布將於12月2日至16日期間舉辦名為「BODW in the city」旗艦項目,帶來逾60項主題活動。出席嘉賓:香港設計中心主席嚴志明教授(左五)、香港設計中心董事會副主席、 BODW in the city 工作小組委員會主席及督導委員會成員陳一枬教授 (左四)、BODW in the city項目總監周婉美(右四),以及一眾合作品牌代表合照。(場地鳴謝:奕居The Upper House)

活動

簡介

日期

費用

[表演]



數碼/動態藝術光影展







由 Motion Plus Design 創辦人兼 BODW 2024 講者之一的Kook Ewo策劃。此次動態設計展示將展出法國與香港文化的交匯,此展示是與全球領先的動畫與動態設計學校——高貝蘭學院(Gobelins Paris)合作呈獻。



創作者:Kook Ewo

主辦/合辦:香港設計中心、Motion Plus Design 及 Gobelins



地點:尖沙咀東信和尖沙咀中心及帝國中心外牆

29/11/2024 - 16/12/2024

免費

FILA x James Jean 裝置藝術展

FILA 將呈現多元且屢獲殊榮的視覺藝術家 James Jean所 創作的裝置藝術。



這次探索的終極之旅將我們帶入「軌道」,深入遙遠的太空邊界。環繞著各種天體植物和動物,探險者屹立於發光的道路之上,能量的流動形成無限的循環,持續激發著好奇心、冒險與發現。由於重力和大氣的波動,讓這片宇宙中的生命異常龐大,外星生物與環境融合,形成優雅的花朵、夢幻的蘑菇以及美麗的生物。探險者在這片超凡的花園中漫遊,從未知的宇宙中汲取驚奇、靈感與敬畏。



是次展覽將是這系列作品在香港的唯一展示,靈感來自 James Jean 與 FILA 的藝術合作項目——Explore(探索)。



主辦:FILA



地點:尖沙咀海港城

待定

免費

[表演及展覽]

V Music Live、V Music 展覽

由香港知專設計學院音樂製作、創意媒體及傳播設計的學生和畢業生呈獻,V Music Live結合展覽及表演,當中展覽透過音樂和流行文化展示八十年代及九十年代代表性音樂/珍貴黑膠唱片,以及零零年代及十零年代代表性音樂/珍貴黑膠唱片,還有香港知專設計學院音樂學生作品;而表演由香港知專設計學院V Music和特邀嘉賓演出。



主辦:香港知專設計學院



地點:尖沙咀海港城海運觀點

展覽: 4/12/2024 -16/12/2024



上午11:00 – 下午20:00



表演: 7/12/2024 、14/12/2024

下午16:30 – 下午18:00

免費

[展覽] [工作坊]



「香港時裝薈 – Motifx 流行紋化」

由香港知專設計學院舉辦的「香港時裝薈–Motifx 流行紋化」通過一系列展覽、藝術家講座、工作坊和現場示範,將傳統與現代完美結合。其中的一大亮點活動是與創新科技布料品牌INNOTIER的合作,利用科技布料呈現獨特的花紋圖案。



Motifx 「流行紋化」旨在成為中國歷史圖案與現代設計之間的橋樑。透過邀請年輕設計師進行當代詮釋,一方面擁抱中國文化的美麗,同時鼓勵利用創造力和實驗精神將之應用在不同產品類別上,促進對傳統工藝和設計技術的更深層欣賞,營造過去與現在的和諧融合。



INNOTIER則採用專利銀織科技,織入99.9% 銀線於布料,推出一系列時尚產品,具殺滅病毒病菌、除臭、防紫外線100+、防塵蟎、防蚊等多種特性。



主辦:香港知專設計學院



地點:各活動之舉辦地點請留意主辦方最新公布

2024 年 11月28日 - 2025 年 5月29日

免費



香港 - 2024年10月30日 - 香港設計中心跨界聯動商業品牌、商場、院校、非牟利機構等各界伙伴,舉辦旗艦項目BODW in the city(下稱項目),於12月2日至16日為期兩周,帶來逾60項主題活動,展現香港作為「設計之都」(City of Design) 魅力。香港作為國際設計樞紐,一直深受各地品牌和設計大師青睞。是次項目誠邀巴黎設計周 (Paris Design Week) 及香港知專設計學院、海港城作策略伙伴,文創產業發展處為主要贊助機構,結合海外及本地力量,讓公眾包括本地市民及遊客透過連串活動,感受設計之都力量。活動橫跨視覺、聽覺、味覺等多個設計範疇,以展覽、導賞、工作坊、工藝示範等形式,為公眾提供難能可貴的體驗。當中包括邀請國際著名設計師到港交流,與公眾分享最新大師級作品。香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴,一直以推動香港成為國際設計之都為目標。香港設計中心及 BODW in the city 督導委員會主席嚴志明教授表示:「總結了過去五年的經驗,今年我們將 BODW 城區計劃進一步提升,並以BODW in the city重新出發,BODW in the city 絕對不是新瓶舊酒,而是切實地以推動設計經濟為目標。借鏡巴黎設計周的成功,我們希望將BODW in the city 打造成一個屬於香港的設計節。在行政長官2024年施政報告中提及以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地,利用好香港豐富和獨特的資源,做到『香港無處不旅遊』,BODW in the city 正好是為香港旅遊業界注入創意,讓香港市民及遊客以一個不同角度感受香港的設計魅力。」香港設計中心董事會副主席、 BODW in the city 工作小組委員會主席及督導委員會成員陳一枬教授強調:「 BODW in the city 今年作了一個全新的嘗試,有別往年,我們不單聯動不同的設計專業,更與商界及品牌合作,進一步擴大其面向範疇和影響力,從而覆蓋更廣泛的目標群體,無論在『企業對企業(B2B)』、『企業對消費者(B2C)』的層面,都可發揮創新的影響力及促進,香港一直有蓬勃的文創產業,香港設計中心希望透過 BODW in the city 為期兩周的活動,建設有活力的生態圈,加深公眾對設計與日常生活之間密切關係的認識,向國際展示香港作為『設計之都』 的魅力,並為香港的設計景觀帶來新視角及啟發。」BODW in the city 項目總監周婉美表示很高興是次項目能夠獲得超過50個國際及本地品牌支持,帶來近60個精彩聯乘活動,「為了讓市民大眾及遊客可以感受香港不一樣的設計氛圍,我們在計劃整個項目時,活動的創意、內容多樣化以及公眾人士的參與度都是首要考慮因素。BODW in the city 精彩內容涵蓋不同範疇如設計展覽、藝術裝置、音樂會、光影藝術等等。另外,我們亦透過項目的官方網站及社交媒體推薦不同的 City Walk攻略,讓公眾及遊客可按自己的興趣及時間彈性安排適合自己的設計之旅。」為了讓公眾於活動期以外亦能感受濃厚的設計氛圍,項目精挑細選101個本港必遊覽的設計熱點,並提供網頁及電子書版本,讓公眾按圖索驥,隨時規劃本地遊行程;亦特意設計了主題路線及節目攻略,讓公眾更進一步體驗活動精隨。為了進一步推動香港的設計創新,香港設計中心邀請所有設計愛好者、創作者以及廣大市民,積極參與BODW in the city,透過連串精彩活動,希望讓更多公眾體驗設計的魅力,並將這股創新能量轉化為推動社會進步的動力。並希望一起在這個設計之都,尋找靈感、激發創意、並共同為未來繪出更加多彩的藍圖。活動內容豐富,精選活動可參閱附件,更多活動詳情、主題路線、節目攻略將陸續於BODW in the city官網發布,請留意網頁及社交平台最新公布。香港設計中心期待與大家在BODW in the city共同探索設計的無限可能。BODW in the city網站: